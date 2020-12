Kylie Jenner impacta al mostrar su “pelo real”

¡El pelo natural de Kylie Jenner es mucho más corto de lo que todos creían!

Kylie Jenner es fanática de experimentar con diferentes cambios de look y hairstyles; la menor de las Kardashian tiene una gran colección de pelucas y extensiones que utiliza diariamente, pues son accesorios imprescindibles en su rutina de belleza, por lo que muy pocas veces deja ver su cabello al natural.

Pero ¿cómo es su pelo sin pelucas ni extensiones? Muy pocas personas lo saben, pues la creadora de Kylie Cosmetics solo deja que su equipo de estilistas la vean al natural.

Usuarios enloquecen al ver cómo luce el pelo de Kylie sin extensiones

Para acabar con la curiosidad de sus seguidores, la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’ compartió una serie de selfies en donde aparece luciendo su melena real. Kylie tiene un corte ‘bob’ que le llega a la altura de los hombros, y actualmente tiene el pelo teñido en un tono caoba oscuro.

“Mi pelo real es bonito. Tengo que cuidarlo un poco más”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Los internautas señalan que Ky se ve mucho mejor con su cabello real, e incluso le han pedido a través de comentarios que lo luzca más seguido:

“Se ve tan bonita”, “Debería usarlo así con frecuencia” y “Se ve mucho mejor”, escribieron los usuarios.

¿Creen que Kylie se ve más linda con su melena real?

Fuente: Tú