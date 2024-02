La abstención más grande en la historia se citó en 53.33% en estas municipales

Las tendencias parciales muestran un alto nivel de abstención durante las elecciones municipales de este domingo, según los datos suministrados hasta el momento y que, para esta ocasión, superaron el máximo histórico.

Este martes, la Junta Central Electoral (JCE) ofreció los datos finales de la contienda municipal, en el que se muestra un 53.33% de personas de ciudadanos inscritos en el padrón que decidieron no ejercer su derecho al sufragio.

Esto quiere decir que 53 de cada 100 dominicanos empadronados, no asistieron a la cita con la democracia, aunque históricamente, las elecciones municipales no concitan el interés del electorado nacional.

Sin embargo, esto no sorprende a politólogos, quienes afirman que esta la tendencia marca poca afluencia de votantes para las elecciones locales, debido a que los candidatos no logran conectar con el electorado y regularmente no se sienten identificado con sus propuestas

“La abstención es algo normal en estas elecciones, no hay nada extraño en ello, además, el resultado es inferior a la del año pasado, pero nada que ver, simplemente la gente muestra una apatía por los líderes opositores y el gobierno hizo su trabajo, pero la voluntad popular se expresó y el conteo fue real, autentico y dado en tiempo récord, es decir, la voluntad popular dijo por donde va”, expresó el politólogo y maestro universitario David Lahoz.

Asimismo, entienden que los partidos de la oposición son quienes regularmente cargan con la parte más pesada, debido a que no cuentan con los mecanismos y recursos necesarios para poder ganarse la simpatía del electorado.

“La abstención del voto en las elecciones municipales se produce por varias razones, los ciudadanos no se sienten identificado con esas autoridades, porque entienden que en ellos no se encuentran las respuestas a sus principales necesidades, además las alcaldías no han podido cumplir con las funciones que les corresponden, generalmente por falta de recursos y ante estas situaciones, los munícipes responden con esa falta de interés”, afirma Hidian Medina, jurista y maestro universitario.

Pese al nivel de abstención, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), logró consolidar su poderío, mientras buscan traducir esos resultados a las presidenciales y congresuales del 19 de mayo, mientras la oposición buscará recuperar el territorio perdido, en una carrera que entra en su último trimestre.

