La advertencia de Danilo al PRM: “Es con nosotros que se van a enfrentar”

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró quien resulté ganador de la consulta electoral del 16 de octubre donde se elegirá al candidato presidencial de esa organización, continuará la obra de los antiguos gobiernos que él encabezó bajando la pobreza, creando empleos y garantizando la vida digna de los dominicanos.

Aseguró que en las elecciones del 2024 el Partido Revolucionario Moderno (PRM) es con el PLD que se va a enfrentar.

“Porque es con nosotros que se van a enfrentar. Ahora ellos no están viendo nada, porque ahora lo que hay que dejarles es que gobiernen, pero a partir del año que viene cuando ya se tenga todo resuelto entonces verán lo que es el PLD”, proclamó Medina ante la decena de dirigentes.

Dijo ser partidario de que a los presidentes se les deje gobernar porque entiende que hay una etapa para cada cosa, para hacer oposición, para observar, para gobernar y para buscar el poder.

“En la búsqueda del poder estamos creando los cimientos de esa búsqueda, pero a partir de que tengamos un candidato oficial del PLD entonces los veremos en las calles, callejones, campos y montañas del país.

Hay partidos que dicen que van ganar las elecciones, pero yo les aseguro que no pueden decirme hoy un solo municipio donde pueden asegurar que van a ganar la sindicatura”, manifestó.

El presidente del partido morado dijo que el PLD tiene un solo reto y es salir bien el 16 de octubre en su consulta, con la cual, de ser así asegura que el 16 de agosto del 2024 el que resulte ganador será el próximo presidente de la República.

“El compañero o la compañera que resulte electa en la consulta del 16 de octubre estará subiendo las escalinatas del Palacio Nacional como presidente de República Dominicana”, dijo Medina.

Se refirió a las palabras del presidente Luis Abinader de que “no miren para atrás” y dijo que el objetivo de esos pronunciamientos es borrar la obra del PLD.

“Por eso es que no quieren que miren para atrás, para que no vean lo que quieren borrar del mapa de la República Dominicana, pero eso y la autoridad moral que hemos ganado de hacer lo que prometemos porque hicimos todo lo que prometimos y más, hicimos mucho más de lo que prometimos; el país está lleno de obras que no fueron prometidas en campaña electoral, este es un partido que cumplió todas sus promesas”, dijo Medina.

Sostuvo que Francisco Domínguez Brito, Karen Ricardo, Maritza Hernández, Luis de León, Margarita Cedeño y Abel Martínez tienen la autoridad moral para prometer “porque el pueblo sabe que van a cumplir”.

Medina instó a los presidentes de los comités intermedios que se dediquen a trabajar para la consulta del 16 de octubre ya que necesitan de 18 mil dirigentes que trabajen en ese proceso de la consulta.

Exhortó a los dirigentes del PLD a que no se ofendan y no se fanaticen, ya que de ahí es que se lleva a la presión y puso de ejemplo a los seis precandidatos que aspiran a ser el candidato presidencial del PLD y dijo que estos no son competidores, sino amigos y compañeros.

“Hasta el 16 de octubre cuando se celebre la consulta ustedes deben dedicarle todo su tiempo a trabajar porque ese proceso sea un proceso masivo al que asistan todos los miembros del partido, todos sus familiares, compañeros de trabajo, su papá, mamá, hermano, tíos, novio, mujer y todo el mundo que vaya a votar el próximo 16 por el que quiera, por el que le guste y por el que ustedes crean que va a ser lo mejor para la República Dominica”, finalizó Medina.

Fuente: DL