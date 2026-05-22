La agresión de un chofer en Herrera no invita a un buen café

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La agresión ocurrida en el Café de Herrera, en Santo Domingo Oeste, contra Henry González, un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) tras un aparente roce vehicular, revela una realidad cada vez más preocupante en la República Dominicana: la normalización de la violencia en los espacios públicos y, particularmente, en las calles.

Lo más alarmante no es únicamente el hecho en sí, sino la pérdida progresiva de límites morales y sociales. Ni siquiera la presencia de niños dentro del autobús fue suficiente para contener la agresividad de más de un centenar de motoristas que decidieron actuar con violencia.

Es un hecho parecido a lo sucedido en Santiago de los Caballeros en donde motoristas ultimaron a un chofer de un camión recolector de basura por un supuesto roce.

Las calles dominicanas se han convertido, en muchos casos, en escenarios de tensión permanente. El tránsito dejó de ser únicamente un problema de movilidad para transformarse también en un reflejo del estrés social, la intolerancia y la incapacidad de manejar conflictos mínimos de manera civilizada.

Un roce entre vehículos, que debería resolverse mediante diálogo, seguros o intervención de las autoridades, termina frecuentemente en insultos, amenazas o agresiones físicas. Esto evidencia una peligrosa cultura de reacción impulsiva donde predomina la idea de “imponerse” sobre el otro.

Detrás de estos hechos hay múltiples factores acumulados. Por un lado, existe una evidente crisis de convivencia ciudadana. La frustración económica, el estrés diario, los largos tapones, la percepción de impunidad y la falta de educación cívica han creado un ambiente social cargado de agresividad. Muchas personas circulan con niveles de ansiedad elevados y reaccionan de forma desproporcionada ante incidentes menores. El problema es que esa violencia ya no distingue espacios, horarios ni circunstancias.

El caso resulta todavía más delicado porque involucra un transporte escolar. La presencia de niños debió representar un límite ético inmediato. Sin embargo, cuando una sociedad comienza a perder sensibilidad incluso frente a menores de edad, estamos ante una señal de deterioro social profundo. Los niños que presenciaron ese episodio probablemente experimentaron miedo, angustia e inseguridad. Además, reciben un mensaje peligroso: que los conflictos se resuelven mediante la fuerza y no mediante el diálogo o la institucionalidad.

También hay un elemento de impunidad cultural. Muchas personas sienten que pueden actuar violentamente sin consecuencias reales. La debilidad en la aplicación de sanciones, la poca confianza en las autoridades y la normalización de los altercados callejeros contribuyen a que este tipo de conductas se repitan. En algunos sectores, incluso, la agresividad se percibe erróneamente como una demostración de carácter o autoridad.

La República Dominicana necesita abordar este problema más allá de simples operativos policiales. Se requiere una política integral de convivencia ciudadana que incluya educación vial desde las escuelas, campañas permanentes sobre manejo de conflictos, fortalecimiento de las sanciones contra agresiones en espacios públicos y programas de salud mental comunitaria. El tránsito no puede seguir siendo una jungla donde la vida dependa del temperamento de quien conduce al lado.

Este hecho en Herrera no debe verse como un incidente aislado. Es un síntoma de una sociedad que necesita recuperar la empatía, el respeto y la capacidad de convivir en paz. Cuando un grupo de personas es capaz de atacar un autobús escolar por un roce vehicular, el problema ya no es solamente de tránsito: es un problema de convivencia nacional, de valores y de humanidad.

Fuente: El Democrata