La alcaldesa de Monte Plata , Altagracia Herrera, aparece en un video admitiendo que hace pagos indebidos a regidores de ese ayuntamiento y de haber “sacado de un lío de una muerte” a uno de ellos.

En la grabación se escucha decir que está “harta” de uno de los regidores por las acusaciones que le hace, entre ellas el de desembolsar dinero del cabildo para asuntos que no deben hacerse.

“Sin pensar, a él (no se escucha el nombre del regidor) se le olvidó que es miembro de este ayuntamiento, al decir que nosotros estamos haciendo cosas indebidas. Yo, a partir de hoy, los 27 mil pesos indebido que le estamos entregando a los regidores, lo de él no van”, se le escucha decir a la alcaldesa.

Después agrega que “no está en ningún libro darle para gasolina” a los ediles.

“A ese que está ahí, le he pagado yo deuda, le he comprado planta nueva, cero kilómetro, lo he sacado de lío, que estaba metido en un lío de una muerte, lo saqué de ahí (…) le hemos pagado tarjetazo y después no tiene dónde pagarlo”, afirmó acompañada de varios de los regidores.

La alcaldesa, quien pertenece al Partido Revolucionario Moderno, afirma estar molesta por los continuos señalamientos de hacer los pagos indebidos que le hace el regidor por el que interfirió en el caso de una muerte.

Dary Terrero Noticias