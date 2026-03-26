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La Alianza Dominicana de Trastornos del Movimiento inicia sus operaciones

Esta organización representa un hito para la neurología de República Dominicana

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El pasado viernes 20 de marzo de 2026 marcó un antes y un después para la comunidad médica y para los pacientes con trastornos neurológicos en el país, con el lanzamiento formal de la Alianza Dominicana de Trastornos del Movimiento (ADTM).

Esta organización inaugura un capítulo trascendental en la neurología nacional, al dedicarse de manera integral al abordaje de patologías como el Parkinson, la ataxia, los tics y la corea, entre otras condiciones que impactan significativamente la calidad de vida de quienes las padecen.Expandir imagen

Jonathan Abreu, Cesarina Torres y José Orlando Bidó.

Jonathan Abreu, Cesarina Torres y José Orlando Bidó. (FUENTE EXTERNA)
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Yafreisy Carbonell, Rosa Maria Carrera y Patricia Recio.
Yafreisy Carbonell, Rosa Maria Carrera y Patricia Recio. (FUENTE EXTERNA)
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Minellis Rodríguez, Luis Tucen y Ana Robles.
Minellis Rodríguez, Luis Tucen y Ana Robles. (FUENTE EXTERNA)
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Rosa María Carreras, Yaneris Polanco y Cristian López.
Rosa María Carreras, Yaneris Polanco y Cristian López. (FUENTE EXTERNA)
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Awilda Calendario e  Yismet Guzmán.
Awilda Calendario e Yismet Guzmán. (FUENTE EXTERNA)

La ADTM nace con un enfoque multidisciplinario que integra el rigor científico, una profunda visión humanista y el compromiso con la educación continua, con el propósito de optimizar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos trastornos en la República Dominicana.

Sus miembros fundadores expresaron que «la formalización de ADTM refleja nuestro firme compromiso con los pacientes, sus familias y la comunidad médica. Al unir ciencia, investigación y educación, trabajamos para transformar la calidad de vida de quienes conviven con estas condiciones».

Entre sus principales objetivos, la ADTM desarrollará congresos científicosprogramas de capacitación para profesionales de la salud, campañas de concienciación pública y la elaboración de guías clínicas adaptadas a la realidad nacional, siempre sustentadas en la evidencia científica internacional.

FUENTE: DIARIO LIBRE.

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