La Batalla de la Fe 2023: cambio de hora, políticos invitados, artistas y detalles del evento

La acostumbrada Concentración Evangélica Nacional, la Batalla de la Fe, no iniciará a la hora que por años ha iniciado, 2:00 de la tarde, aunque la concepción del evento fue para que comience a las 3:00 p.m, sino que este 1 de enero de 2023, de manera formal, la actividad comenzará a las 4:00 de la tarde.

«Ahora estamos tratando de sincerisarnos, porque hay una realidad: la crudeza del sol a las 2:00 de la tarde. Entonces, las estadísticas que manejamos de emergencias, de deshidratación, nos ha llevado a considerar que debemos bajar el horario, y en efecto, se han hecho campañas evangélicas ahí que cuando tienen actividad lo hacen después de las 4», explicó el pastor Ezequiel Molina Sánchez, quien puntualizó que el programa iniciará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 3:00 de la tarde.

Como también es costumbre, los organizadores del evento extienen las invitaciones a todo el liderazgo político, empresaril y eclesiástico nacional, pero en el caso de las principales figuras, como el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y otros funcionarios, hasta el momento, no han confirmado asistencia.

Sin embargo, Molina Sánchez, que es hijo del presidente y fundador del Ministerio La Batalla de la Fe, Ezequiel Molina Rosario, acotó que una batería de políticos que profesan el cristianismo, de diferentes partidos, se derán cita la tarde del primer día del año 2023 en el Olímpico.

Respecto a la adquisición de boletas, el ministro, pastor de la iglesia Mahanaim de la provincia La Romana, informó que serán en formato digital e impreso. «Y tenemos un código QR (Quick Response) para una revista digital que producimos, y también para el que quiera ofrendar de manera electrónica, escanea su código QR y lo hace desde su móvil», dijo Molina Sánchez, quien reiteró que las cadenas de televisión se unirán a la transmisión del evento.

La Batalla de la Fe se ha convertido en un sello ministerial en la cultura cristiana evangélica de la República Dominicana.

«Color Visión será el canal principal y estará transmitiendo junto a nuestro canal de telelevisión, que es Cielo TV. Tenemos muchos canales, entre ellos, todos los canales oficiales. El director Iván Ruiz nos confirmó que Radio Televisión Dominicana (CERTV) el 4 y el 17 estarán retransmitiendo», dijo Molina Sánchez.

Los artistas que se presentarán en la Batalla de la Fe 2023, cuya línea del mensaje de este año es «Avívanos», serán la dominicana radicada en Estados Unidis, Rocío Crooke, y la pastora Chanel Novas, ambas con una dilatada trayectoria ministerial.

«Avívanos es el tema de esta concentración. Nosotros observamos que la sociedad dominicana va en un franco deterioro, y va en una pendiente descendiendo vertiginosamente en cuanto a los valores morales, en cuento a la violencia en paz, en la familia, nuestras calles son campos de batallas. Igualmente está pasando en nuestras iglesias, y Avívanos es un llamado a despertar, a reaccionar. Pero además, para que se detenga, con la ayuda del Señor, lo que está pasando. Porque si no hacemos nada ahora no tendremos nada para a hacer, solo llorar por lo que no hicimos», aseguró el pastor.

Sobre La Batalla de la Fe

La Asociación Misionera Radial La Batalla de la Fe, es una institución de gran trascendencia en República Dominicana tras cumplir durante más de 50 años con el rol de promover la doctrina cristiana a través de los medios de comunicación masiva y la realización de eventos multitudinarios.

Esta es propietaria del canal de televisión Cielo TV el cual cuenta con una cobertura completa por todo el territorio nacional por vía satelital disponible para todo el continente americano. De igual forma tiene la cadena de emisoras de radio: Radio VEN (por sus siglas “Voz Evangélica Nacional) en sus diferentes frecuencias de radio ubicadas en la provincia Santo Domingo (1200 am) y las regiones Este (105.5 fm), y Sur (92.9 fm) del país.

La Batalla de la Fe, ha sido la pionera indiscutible en la comunicación cristiana dominicana, brindando durante todos estos años información, educación y ejerciendo de manera protagónico la promoción de los principios cristianos los cuales han sido la clave detrás de su fama por impulsar y generar cambios positivos en la vida de sus consumidores.

Fuente: El Día