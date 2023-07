Techy Fatule dice artistas de bares y restaurantes son infravalorados

Send an email

La cantante dominicana Techy Fatule expresó que en el país los artistas que se presentan en bares y restaurantes están infravalorados y reciben poco respaldo.

‘’Yo reconozco a los artistas de bares y restaurantes tienen un valor que la gente no comprende, pero para mí es increíble como los artistas pueden hacer su show cuando la gente ni siquiera los mira’’, dijo.

Al hablar en el programa radial Solo para Mujeres del grupo RCC Media, la cantautora explicó que debido a sus inicios en estos establecimientos donde entonaba distintas melodías, recibió la destreza y parte de las herramientas para realizar un buen show y entretener a su público.

‘’Yo he tocado en sitios donde tengo que estar tranquila, donde mi espacio de camerino es la cocina y eso no me hace menos y poco valiosa’’, manifestó Techy Fatule.

Añadió que los jóvenes con disciplina son los que pueden durar en el tiempo, debido a que son los que más se esfuerzan y trabajan por sus sueños. Sin embargo, indicó que esto representa un gran reto debido a que con el auge de las redes sociales cualquiera puede ser artista, pero no dedican sus energías enteramente a tan bella y desafiante profesión.

Familia

La artista dominicana expresó que lo más difícil de su carrera se debe a dejar su hijo y familia, lo que representa todo para ella.

Agregó que por ello no se muda a países como España para internacionalizar su música debido a que la felicidad e inspiración no depende de la definición de ‘’éxito’’, sino de las relaciones que lleve y las personas que les impulse estén cerca.

Fuente: RCC MEDIA