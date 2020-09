La Comisión Presidencial anuncia remodelación del pabellón de Taekwondo

‘Esto está contemplado en el presupuesto del próximo año y proyectamos iniciar la construcción en los primeros meses del 2021”, manifestó.

El taekwondo es uno de los deportes organizados en la República Dominicana con más logros que exhibir a nivel de las competiciones internacionales.

Es uno de los tres deportes que han aportado medallas olímpicas al país, con dos, gracias a Gabriel Mercedes, plata en Pekín 2008 y Luisito Pié, bronce en Río de Janeiro 2016.

Fue el taekwondo el deporte que salvó el honor de la República Dominicana en Río 2016, al ser la única presea conquistada por la delegación quisqueyana en esa edición.

Para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, República Dominicana clasificó tres de cuatro atletas posibles y se convirtió en el país de América con más clasificados para la cita olímpica, mérito que comparte con Brasil.

La construcción de ese pabellón es una vieja aspiración, por lo que el anuncio de su construcción ha sido recibido con júbilo.

Camacho fue preguntado por Diario Libre, a principios de agosto sobre si construirá un pabellón para su deporte y dijo en esa ocasión: “Si Francisco Camacho no gestiona, no canaliza un pabellón para taekwondo sería el peor dirigente deportivo”. Y advirtió que no se haría por el Ministerio, que dirige desde el pasado 16 de agosto. “Como ministro se lo pediré a mi presidente (Luis Abinader). No utilizaré el Ministerio para favorecer a taekwondo, para mí todos los deportes son iguales, pero sí gestionaré con mi presidente, mis amigos, el pabellón, que taekwondo se ha ganado en cualquier escenario internacional”.

