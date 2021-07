La comunidad LGBTIQ+ tratada con estereotipos

La comunidad LGBTIQ+ en República Dominicana rechaza y califica como una conducta segregadora de derechos, la mostrada por los legisladores en la Cámara de Diputados, al dejar fuera la discriminación por orientación sexual en el Código Penal aprobado el pasado martes 29 de junio.

Yimbert Telemin, presidente del Voluntariado LGBT, lamentó que se haya quedado fuera como un delito la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

En el Congreso

Mientras que, dentro de la Cámara de Diputados hay opiniones encontradas, unos establecen que la eliminación no es tal porque el artículo establece que no habrá discriminación ni por sexo, ni color, mientras que otros consideran que es una vergüenza lo que ha sucedido y que el congreso autoriza a discriminar a la comunidad LGBTI, no estableciendo de manera directa la discriminación por orientación sexual.

“Aquí nadie está exagerando, simplemente se está diciendo que hay una discriminación porque lo que no está escrito no existe; si usted no pone el código que está prohibida la discriminación hacia los LGBT, cualquier comercio puede decir aquí no se permite tal persona… porque el código no lo prohíbe”, precisó Telemin en el programa Nuria Investigación Periodística, que se difunde cada sábado, a las 9:00 de la noche, por Color Visión, canal 9.

Voluntariado LGBT

El tema ha sido tendencia en las redes sociales y han surgido distintas campañas de protesta, desde un sector que pide a la comunidad GLBTI extranjera que no vengan al país, y sugieren que aquí corren peligro, otros que no sienten orgullo de ser dominicanos y otros que dicen que si el país no es de todos, no será de nadie.

En ese orden, el presidente del Voluntariado LGBT reconoció que estar están indignados no les da el derecho a boicotear la economía dominicana porque “al final somos dominicanos y si nos va mal como sociedad también nos va mal como comunidad”.

Para muchos esta manera de protestar hace daño al turismo, para otros es una forma de presionar para que los senadores rechacen la propuesta de los Diputados o que el presidente de la República, de ser aprobado el código con estas omisiones, objete.

Lo que si debe quedar claro es que la discriminación debe ser condenada en cualquier sociedad civilizada y la comunidad LGBTIQ viene denunciado ser víctima de actos discriminatorios desde hace mucho tiempo, las historias vividas por estas familias demuestren una variable de la discriminación que se presenta hasta en el tratamiento de las noticias en los medios de comunicación.

Diversidad Dominicana

Rosanna Marzán, directora ejecutiva de Diversidad Dominicana y abogada por los Derechos criticó que lo medios de comunicación enfaticen enfatiza en la sexualidad de la persona al momento de titular, lo que a su juicio, atenta contra su dignidad y contra los familiares de esas víctimas.

La libertad de expresión tiene límites, y es cuando se empieza a afectar los derechos fundamentales, cuando se afecta la dignidad del ser humano. Para el presidente de la Asociación de Diarios, Persio Maldonado, este tratamiento a los casos que involucran la comunidad LGBTIQ, pudiera estar fundamentado en varios factores, uno de ellos la dinámica de inmediatez que hoy más que nunca, mueve a los medios, lo que se convierte en un desafío.

“Hay un riesgo siempre en esta competencia, en esta agilidad de producir noticia, de que algunos de estos títulos no sean tal vez sometido al carácter riguroso como lo hacíamos antes en 24 horas, ahora la noticia es en vivo, es inmediata, hay que generarla de una vez”, sostuvo el periodista.

No cree que estas situaciones se produzcan desde los medios con alguna intencionalidad negativa, sino, que puede ser la cultura la que puede dejar “colar” todavía algunos términos que se pueden considerar dignos o no dignos con algunos temas de carácter racial, de género o de alguna orientación sexual.

Aseguró que desde los medios se está dispuesto a mejorar el tratamiento de las noticias que pudieran sentirse discriminatorias, pero más que educar a los periodistas que están en las redacciones y que cambian de puestos de trabajo con cierta frecuencia, el trabajo se debe enfocar en las academias.

Sociedad de Diarios

