«La Constitución establece el derecho del presidente Abinader a reelegirse», dice Josefa Castillo

La vicepresidenta nacional del oficial Partido Revolucionario Moderno (PRM), Josefa Castillo, dijo que la Constitución dominicana establece el derecho del presidente de la República a reelegirse luego de cumplir su primer mandato, dictamen que está por encima de cualquier reglamento o resolución partidaria porque consta en la Carta Magna.

Castillo se refirió a las propuestas de modificación del reglamento interno del PRM, para abrir el camino a una posible re postulación del presidente Luis Abinader, en la Convención Nacional Extraordinaria de Reforma Estatutaria programada para este domingo.

“Nuestros estatutos tenemos que modificarlos, pero no necesariamente para eso, no es la intención porque es obvio que ningún estatuto ni ninguna resolución está por encima de lo que dice la Constitución de la República”, razonó la también ex legisladora.

El PRM celebrará la Convención con el objetivo de ratificar los nuevos estatutos de la organización, aprobados por la Dirección Ejecutiva.

Castillo abogó para que en la reunión de este domingo de la máxima dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se vote para satisfacer los reclamos y anhelos de las bases de ese partido que hicieron posible la victoria electoral en el 2020 “por lo que hoy somos gobierno en la República Dominicana”.

En vísperas de la Convención que sostendrán los 1,200 miembros del Comité Nacional del PRM, Castillo agregó que para este encuentro “las bases del partido están en la libertad de reclamar y pedir lo que entiendan apegados a los estatutos y a la Ley de Partidos Políticos”

“Yo creo que se debe tomar la decisión de que se dedique más tiempo a lo que tiene que ver con los problemas y soluciones que las bases del partido están demandando. El partido tiene que ser cada día más fuerte, más participativo, el partido tiene que representar cada día más a esas bases que lo mantienen como tal”, enfatizó la alta dirigente del PRM.

Fuente: DL