La controversia de Bonny Cepeda al afirmar que le pagaron 60 mil dólares por cantarle a Nicolás Maduro

Gran revuelo ha causado a nivel local e internacional las declaraciones del merenguero y actual viceministro de Cultura, Bonny Cepeda, quien aseguró que le pagaron 60 mil dólares para cantarle al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El afamado merenguero alegó, ante la insistencia de los entrevistadores en Alofoke Radio, que los artistas tienen libertad de cantar en cualquier país, al gobierno y a los opositores.

Cuestionado por Santiago Matías, quien le reprochó tocar para el presidente venezolano a pesar de la grave situación económica y social que vive ese país, el intérprete de «Una fotografía», cuyos éxitos son himnos en Venezuela, aseguró con firmeza que «solo hizo su trabajo».

Además, dijo que en julio viajará a Venezuela a cantar en una boda de opositores.

Asimismo, Bonny Cepeda afirmó que ha tocado en las discotecas de César el Abusador. «Los artistas cantamos donde nos contraten. Yo fui a cantar en la avenida Venezuela y yo sabía que era de César el Abusador, ¿o tú no sabías? ….Yo fui a cantar, me pagaron y me fui… No pregunté que quien puso el dinero, de donde lo sacó César, a quién engañó y a quién le vendió. Yo soy dueño de mis actos», argumentó respondiéndole a Santiago Matías.

Sesenta mil dólares (3.3 millones de pesos dominicanos) fue la cantidad que recibió del gobierno bolivariano en una de sus visitas, cifra de la cual no se arrepiente haber recibido porque simplemente fue a trabajar sin fines políticos, solo artístico. “Nosotros los artistas trabajamos fuera de los gobernantes, yo le canté a Noriega, canté en Cuba y creo llegué a cantarle a Escobar’’, comentó el merenguero.

La más reciente visita de Bonny Cepeda a Venezuela fue el año pasado en la celebración del cumpleaños de Maduro.

Los políticos opositores venezolanos han cuestionado esta cifra, por lo que la controversia apenas comienza.

