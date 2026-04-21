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Cuando en febrero de 2024, Betty Gerónimo Santana, representante del Partido Revolucionario Moderno, ganó la alcaldía de Santo Domingo Norte, proclamó que su gestión priorizaría la transparencia, la inclusión, la participación ciudadana y la identidad cultural. Sin embargo, su mandato está salpicado por denuncias preciso de descuido a estos aspectos y de supuestas irregularidades en licitaciones.

En conclusión, su administración navega entre cuestionamientos por posible corrupción, a un abandono reflejado en la deficiencia de la recogida de basura, ausencia de obras prioritarias como aceras, contenes, saneamiento de cañadas e influencia de parientes en el manejo de la alcaldía, sobre todo de su esposo, el exalcalde Francisco Fernández, lo que ambos han negado.

El más reciente incidente refiere a la adjudicación de múltiples obras y servicios a una misma empresa, lo que la consolida como la mayor suplidora, la Malena Ferreras Group, registrada a nombre de Carlos Stiven Moreno Malena y creada para venta y distribución de combustibles y lubricantes.

Las adjudicaciones empezaron desde el mismo año en el que Gerónimo asumió y siguieron hasta completar un monto de RD$42,590,434.80, distribuidos en obras y servicios ejecutados.

Edición Impresa – Abril 2026 – Panorama: La de Betty Gerónimo, una gestión ahogada por la basura, las protestas y las denuncias de irregularidades

El 5 de noviembre de 2025, esa compañía ganó la contrata de adquisición de materiales para la construcción de viviendas económicas en el sector Jacagua, por RD$2,292,308.59.

Tuvo a su cargo aceras, contenes y badenes, adjudicados el 17 de diciembre de 2025 por RD$25,905,341.93. Es el contrato más alto que ha obtenido en ese Ayuntamiento.

El 26 de diciembre ganó otra vez, y recibió RD$4,379,576.99, de un proyecto con costo referencial que rondaba los RD$4,500,000.00, para el acondicionamiento de calles en Los Guaricanos y adjudicado al final por el monto más alto, sin detalles claros

de la ubicación precisa de las zonas a impactar, esto llamó la atención sobre la veracidad de los trabajos.

Con el proceso ASDN-CCC-CP-2025-0008, para contratación de obras de infraestructura del presupuesto administrativo, le fueron adjudicados a Malena Ferreras Group RD$9,660,206.28. También figura con pago de RD$232,578.00 por alquiler de retropala para trabajos del cabildo, de noviembre de 2024.

Los contratos solo citan acondicionamiento de calles en Los Guaricanos, edificación de viviendas económicas en Jacagua y el alquiler de equipos.

Austeridad cuestionable

El regidor Ramón Altagracia, del Partido de la Liberación Dominicana, asegura que las autoridades municipales operan bajo la sombra de la opacidad, que falta transparencia y la gente está en la orfandad. Entiende necesario arreciar la fiscalización y deplora que solicitar esto sea visto desde la alcaldía como chantaje.

Llama a sus colegas y a la población a demandar claridad, rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.

En medio de las críticas por el presunto mal manejo del presupuesto, entre las políticas de austeridad asumidas por Gerónimo está la suspensión el 9 de marzo, del carnaval municipal, lo que al edil le parece injustificado, un atropello a una tradición de sólido peso, manifestación de la vasta cultura popular de la comunidad.

“Representa historia, identidad y tradición para el municipio, además de movilizar a cientos de personas y generar un espacio de sano esparcimiento para las familias. Las autoridades deben contemplar una compensación económica para los carnavaleros, debido a los recursos invertidos en la preparación de comparsas y elaboración de vestuarios”, sostuvo.

El 25 del mes pasado, la Asociación de Carnavaleros de Santo Domingo Norte exigió la devolución de los recursos invertidos para la celebración de la fiesta cultural, porque la suspensión llegó poco antes de su realización. No les han contestado.

Como una paradoja, días después, la alcaldía abre dos solicitudes de compras, una de tickets de combustibles por 10 millones de pesos y la otra para adquirir 1, 500 kits de insumos para habichuelas con dulce, que repartió en los barrios, con énfasis entre motoconchistas, y valorados cada uno en RD$ 1050. Suman 1, 860,000.

Los tickets son 10, 410. Cinco mil para gasolina y gasoil de 500 pesos y 5, 410 de mil pesos, “para continuar servicios básicos de la institución”. La Incluye 28 mil galones de gasoil.

La primera alcaldesa del municipio, que ganó 55.48 % contra 43.49% de los sufragios e impidió que el alcalde Carlos Guzmán repitiera, enfrenta escándalos desde pocos meses después de asumir, cuando servidores despedidos la acusaron de no pagarles la liquidación y han reclamado de manera tan álgida frente a la sede del ayuntamiento, que requirieron militarización, la más reciente en marzo.

Esto pese a que el 2 de ese mes recibió del Poder Ejecutivo RD$47, 025,336 para saldar esa deuda. La funcionaria afirmó que las prestaciones incluían a desvinculados de gestiones previas a las suya, desde 2006 a 2025. La lista contiene incluso a miembros del cuerpo de bomberos.

¿Más proyectos que obras?

Esta mujer de 45 años, figura pública por su carrera de bailarina de televisión, saltó de manera exitosa a la política partidista en 2020, al convertirse en la candidata a diputada más votada de Santo Domingo Norte, obutvo18,054 votos, 3,010 más que la que quedó en segundo lugar, Damarys Vásquez, que iba por un segundo periodo.

Con una participación activa desde el bando azul (provida), la legisladora atrajo simpatía y rechazo al tomar parte decidida en el controversial debate sobre las tres causales para legalizar el aborto, una postura que mantuvo a riesgo de afectar sus intenciones de alcanzar la alcaldía, que ya pretendía.

Fue la promotora de resoluciones para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de un mercado, un puente paralelo al Francisco José Peynado, del proyecto de ley de atención integral a los pacientes de fibromialgia.

Del que modifica la norma 5-13, del 15 de enero de 2013, sobre Discapacidad, del que contempla atención integral de la salud a las personas que padecen enfermedades raras y a las huérfanas.

También de la resolución que solicita al Ministerio de Obras Públicas la intervención urgente del puente peatonal que atraviesa la autopista Charles de Gaulle, en el sector Sabana Perdida y de la construcción de un Centro de Atención Integral para la Discapacidad en el municipio Santo Domingo Norte.

Presentó la incitativa que reconoce a Los Congos de Villa Mella por su legado y valiosos aportes a la cultura y el folclore nacional.

Ahora que al frente de la municipalidad cuenta con recursos para ejecutar obras, sus críticos le reclaman que no tenga ninguna que exhibir. El diputado Carlo Pérez le enrostra que no haya ejecutado ninguna, pese a que ha manejado más de tres mil millones de pesos en estos dos años y dos meses.

“Nada de importancia, no planifica, no organiza, no escucha, no ejecuta. Hay cuatro formas de medir, inversión cero, servicio cero, salud, educación y género cero. Gente que reclama prestaciones laborales y aunque el Gobierno central le dio recursos no paga. Basura, desastre”, asegura.

El representante de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte y aspirante a alcalde, dice que la inversión en comunidades para infraestructuras es muy pobre, o nula y llama a desmentirlo.

Gerónimo prometió ordenar el tránsito urbano, alumbrado público, construcción y gestión de mataderos, un mercado, cementerios y servicios funerarios, ferias, prevención del patrimonio histórico y cultural del municipio. Deudas que aún no paga.

¿Quién es Betty Gerónimo?

La alcaldesa de Santo Domingo Norte, ya era figura pública antes de incursionar en la política partidista y casarse con el alcalde Francisco Fernández, el 7 de agosto de 2011. Adquirió notoriedad en programas de televisión en los que era bailarina y luego forjó un nicho en su comunidad, mediante la labor social. Desde la fundación “Pasos”.

En esa organización da soporte a familias vulnerables y a niños con hidrocefalia, pero su currículo es más amplio. Locutora, licenciada Cum laude en Relaciones Internacionales, por la Universidad del Caribe, con maestría en Derecho Público de la Universidad de Castilla la Mancha, España y en Municipalidad y Administración Pública, en la misma academia.

Su perfil la define como “empresaria que mantiene relaciones comerciales con China, Panamá y Los Ángeles, Estados Unidos” y consigna que en su niñez y juventud estuvo inmersa en el arte “lo que la coloca en la palestra”.

Electa diputada en 2020, por el Partido Revolucionario Moderno y desde que asumió fue la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Cultura y presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Chino, que aceptó con el compromiso de trabajar para la creación de “nuevas oportunidades”. Estuvo también en las comisiones Permanentes de Niñez, Familia y Adolescencia y la de Juventud.

Gerónimo, quien nació en Villa Mella, el 5 de diciembre de 1980, ostenta el título de ser la primera persona nacida y criada en esa demarcación en dirigir la alcaldía. Además de la única mujer hasta ahora.

Basura que ni la alcaldesa pudo ignorar

La acumulación de desechos en Santo Domingo Norte fue tal, que la propia alcaldesa Betty Gerónimo salió a reclamar solución, como ya lo habían hecho los munícipes, desesperados por la proliferación de ratas, moscas y gusanos generadores de enfermedades.

La funcionaria aseguró molesta que esa crisis, ya antigua según las denuncias de comunitarios, era culpa del incumplimiento del contrato de la empresa recolectora Sucesat, que en septiembre de 2023 ganó una licitación para operar por cuatro años. El contrato fue firmado en los últimos doce meses de gestión de Carlos Guzmán.

Lo mismo que los pobladores afectados, la ejecutiva afirmó que esta situación repercute de manera negativa en la demarcación y reclamó a la compañía autodefinida “líder en servicios de gestión de residuos y saneamiento ambiental”.

“Exigimos una respuesta por parte de la empresa Sucesat, porque quien queda mal ante los munícipes es la Alcaldía y eso no forma parte de la promesa que les hice en campaña de tener un municipio limpio”, manifestó una airada alcaldesa, a la que casi a diario sus compueblanos bombardeaban por redes sociales y medios de comunicación tradicionales.

Según sus declaraciones, la recolectora tiene establecido un cronograma de recogida en fechas y horarios, con el que no ha cumplido, porque opera con solo el 50 % de su flotilla de camiones.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo Víctor Pavón, partido al que ahora pertenece Guzmán, recriminó que la acumulación de basura persista, pese a que la alcaldía ha recibido más de 100 millones de pesos en lo que va de año para limpieza y denunció que mientras la crisis agrava, gastan en viajes, combustibles y otras actividades que cataloga no prioritarias.

Para paliar la situación, la alcaldía sumó 15 camiones compactadores adicionales el mes pasado e instaló 300 contenedores y 20 moto-basuras (motocicletas de tres ruedas).

Cañadas, corrientes de contaminación

El Gran Santo Domingo tiene 125 cañadas y Santo Domingo Norte es la demarcación con la mayor cantidad, 45. Lo mismo que las calles, contienen desechos y la mayoría desemboca en los ríos Isabela y Ozama. Menos de la cuarta parte ha recibido solo un parcial saneamiento y todas continúan como foco de contaminación y de preocupación.

De forma paradójica, de los 40 kilómetros de estos cauces que el Gobierno informa ha intervenido en la provincia y la capital, el municipio es el que registra el tramo más corto. La labor corresponde a la alcaldía y a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado (Caasd).

Así, sectores como el Edén, siguen en protesta, porque cuando llueve y a veces sin llover, esas aguas sucias inundan las vías, entran a sus casas y dañan los ajuares. Nunca han sido escuchados.

La Marañón, en el barrio homónimo, que mide casi tres kilómetros y es de las más grandes y contaminadas ha recibido dos fases de trabajo, pero los lugareños siguen a esperas de la III y IV prometidas por las autoridades para cerrar de manera definitiva el ciclo de martirio que afirman afrontan.

En Los Platanitos, los residentes no están conformes con la labor para sanear la cañada porque no solo ha sido parcial, si no deficiente y denuncian aún tramos abiertos que ameritan alcantarillado y la construcción de un cajón definitivo que elimine el desborde de las aguas residuales.

Los Guaricanos, Sabana Perdida, Los Cuernos y San Felipe, son zonas repletas de partes rurales hasta donde el problema extiende sus peligrosas ramificaciones y que aún no han sido integradas al plan de encajonamiento de la Caasd.

Fuente: Panorama