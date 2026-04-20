«La desinformación es un reto que impacta la gobernabilidad», afirma Antoliano Peralta

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El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, reafirmó el compromiso del Estado dominicano con la protección de la institucionalidad y el combate a la desinformación durante su participación en la IV Reunión de la iniciativa internacional “En Defensa de la Democracia”, celebrada en Barcelona, España.

El encuentro, impulsado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, congregó a representantes de más de 20 naciones con el propósito de coordinar acciones ante los desafíos del entorno digital y el fortalecimiento del multilateralismo.

Durante su intervención en el bloque dedicado a la desinformación y tecnologías digitales, Peralta Romero calificó este fenómeno como un punto de inflexión en la comunicación humana que impacta directamente la estabilidad de las naciones.

“Es un reto complejo que, sin lugar a duda, ha tenido un impacto trascendental en la gobernabilidad y que representa un punto de inflexión en la forma de informarnos, comunicarnos y relacionarnos”, puntualizó el funcionario.

El ministro fue enfático al señalar que, aunque el despliegue de recursos y la armonización de principios democráticos son tareas arduas, la complejidad de la era digital no puede ser una excusa para la inacción. Advirtió que no se deben propiciar contextos donde se ignoren las leyes o se toleren los delitos informáticos.

Como parte de las acciones concretas que ejecuta la República Dominicana, Peralta Romero resaltó que el Poder Ejecutivo impulsa ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca regular la libertad de expresión y los medios digitales.

El ministro aclaró que esta iniciativa se fundamenta estrictamente en los valores y principios democráticos establecidos en la Constitución. Asimismo, subrayó que la estrategia dominicana no se limita a lo legal, sino que incluye: promoción del pensamiento crítico, alfabetización digital desde edades tempranas y educación como pilar fundamental para mitigar el impacto de las noticias falsas.

Al concluir su discurso, el titular de Justicia reiteró que el país dice «presente» en el escenario internacional para asegurar que las herramientas tecnológicas se traduzcan en bienestar para los ciudadanos y las futuras generaciones.

La presencia de la República Dominicana en este foro internacional subraya la visión del Gobierno de colaborar activamente en la construcción de un entorno digital más seguro, transparente y respetuoso del Estado de Derecho.

FUENTE: DE ULTIMO MINUTO