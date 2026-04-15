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La diseñadora de moda dominicana, Isoris Lizardo, expresó que teme por su vida luego de que un tribunal de la provincia La Vega variara la medida de coerción impuesta a su presunto agresor y expareja, sustituyendo la prisión domiciliaria por presentación periódica.

«Tengo mucho temor por mi vida», manifestó Lizardo al relatar la situación de vulnerabilidad en la que asegura encontrarse.

La denunciante sostiene que el hombre, identificado como Guillermo Diloné, presenta conductas agresivas.

Se quejó de que, según dice, las decisiones adoptadas por la justicia no corresponden con la gravedad del caso.

Pablo González (ISORIS LIZARDO)

Lizardo narró que el 15 de diciembre de 2024 fue víctima de una agresión física que le provocó una fractura de costilla, múltiples golpes y una lesión en un oído cuyas secuelas aún padece.

Asimismo, denunció que durante el incidente fue amenazada con un arma blanca tipo katana, lo que le hizo temer por su vida.

«Ese día pensé que iba a morir«, expresó.

La diseñadora explicó que mantuvo una relación de aproximadamente ocho años con el acusado, la cual, según relató, se tornó violenta con el paso del tiempo.

Denuncias de acoso y presión

La víctima afirmó, además, que ha sido objeto de acoso y seguimiento por parte de personas vinculadas al imputado, lo que, según denunció, constituye una forma de intimidación en su contra.

Indicó que el agresor habría intentado contactarla en varias ocasiones, solicitándole encuentros sin la presencia de sus abogados ni parientes.

Isoris Lizardo hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con firmeza en la próxima audiencia, pautada para el 17 de abril.

Fue reiterativa en que teme por su seguridad y reveló que ha requerido atención médica continúa debido a la ansiedad generada por el proceso.

Explicó que decidió hacer pública su denuncia como una forma de visibilizar su caso y evitar convertirse en una más de las estadísticas de feminicidios en el país.

Fuente: Diario Libre