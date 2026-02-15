Deportes
La emoción del Clásico Mundial de Béisbol se vive a través del Grupo de Medios Panorama, plataforma oficial de transmisión en vivo
Del 5 al 17 de marzo, disfruta cada juego de la selección dominicana por nuestros canales oficiales:
@VTV.canal32 y
@Panoramafm_do,
Además de nuestros medios aliados:
Teleantillas Canal 10,
Coral Canal 39
Para toda la región Norte- Cibao: Expreso 89.1 FM
Toda la región Sur: Baní 97.5 FM
Una cobertura multiplataforma que podrás disfrutar en streaming a través de www.vtvcanal32.com.do
para que el país viva cada lanzamiento, cada batazo sin perder detalle.
Grupo de Medios Panorama, llevando la pasión del béisbol a todo el país
