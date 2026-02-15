Se lee en 1 minuto

13 Se lee en 1 minuto

La emoción del Clásico Mundial de Béisbol se vive a través del Grupo de Medios Panorama, plataforma oficial de transmisión en vivo.

Del 5 al 17 de marzo, disfruta cada juego de la selección dominicana por nuestros canales oficiales:

@VTV.canal32 y

@Panoramafm_do,

Además de nuestros medios aliados:

Teleantillas Canal 10,

Coral Canal 39

Para toda la región Norte- Cibao: Expreso 89.1 FM

Toda la región Sur: Baní 97.5 FM

Una cobertura multiplataforma que podrás disfrutar en streaming a través de www.vtvcanal32.com.do

para que el país viva cada lanzamiento, cada batazo sin perder detalle.

Grupo de Medios Panorama, llevando la pasión del béisbol a todo el país