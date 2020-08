La enfermedad incurable que padece Betty Gerónimo

La diputada electa por Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, confesó que desde hace 12 años padece de fibromialgia, una enfermedad que no tiene cura. “Llevo doce años librando una batalla, doce años sufriendo de fibromialgia. Una enfermedad silente, pero muy dolorosa”, afirmó Gerónimo en un video que compartió en sus redes sociales.

A propósito de que este 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia,la exbailarina escribió: “Mis mayores victorias fueron conquistadas en batallas que nadie me vio luchar. #diosencontrol❤”.

Gerónimo dijo en un video en su cuenta de Instagram que está librando esta batalla, una enfermedad crónica que existe y que el 90 por ciento de la población que la sufre es mujer.

La joven, que incursiona por primera vez fue electa en un cargo público, expresó que desconoce el origen del padecimiento: “Es una enfermedad que cuando me dan esas crisis, porque me dan crisis, además de las crisis reumáticas, me dan dolores inexplicables. Y dolores que te preguntan dónde te duele, y te duele todo”.

Agradeció a su esposo y su madre que le han ayudado en este proceso, especialmente cuando estaba embarazada.

Agregó también que otros de los síntomas es la falta para conciliar el sueño, le duelen las manos y, en ocasiones, se le dificulta escribir cuando siente dolor.

Betty Gerónimo asumirá la curul en la Cámara de Diputados a partir del próximo 16 de agosto y fue la más votada de la Circunscripción 6 de Santo Domingo Norte por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Uno de sus planes es crear políticas públicas y privadas para las personas que padecen esta enfermedad.

De acuerdo al portal Mayo Clinic, la fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga y problemas de sueño, memoria y estado de ánimo.

Aunque no existe una cura para la fibromialgia, hay varios medicamentos que pueden ayudar a controlar los síntomas.

Sirven de ayuda el ejercicio, la relajación y las medidas para reducir el estrés.

Por: DL