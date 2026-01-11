La explotación sexual de niños se redujo un 78% en RD en los últimos ocho años

La República Dominicana enfrenta desafíos persistentes en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, delitos que violan gravemente los derechos humanos.

Un estudio internacional reveló que la prevalencia de explotación sexual comercial infantil se redujo del 10 % en 2014 a un 2.2 % en 2022, lo que representa una disminución del 78% en una década en comparación con datos anteriores. Esto indica una menor presencia de niños y adolescentes en actividades de explotación sexual comercial, aunque el problema aún persiste.

Pornografía infantil: investigaciones y judicializaciones

La Procuraduría General de la República Dominicana (PGR), a través de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), ha encabezado múltiples acciones contra la pornografía infantil:

• En los últimos años, la PGR inició casi 958 investigaciones relacionadas con pornografía infantil.

• Se han sometido a la justicia al menos 41 personas por este tipo de delitos y obtenido cerca de 28 condenas.

• Las investigaciones han encontrado más de 20,000 imágenes y videos pornográficos de niños, niñas y adolescentes en internet intercambiados o difundidos en el país.

Además, por medio de operaciones especiales en diferentes sectores, se detuvo a seis personas acusadas de pornografía infantil, delitos de alta tecnología y atentado sexual, tras ejecutar nueve órdenes de allanamiento en varias provincias.

En varios casos, los jueces han dictado medidas de prisión preventiva para personas implicadas en posesión, distribución o producción de pornografía infantil.

Resultados recientes y sentencias

Un ejemplo reciente registrado por la PGR es una sentencia de cinco años de prisión contra un hombre hallado culpable de abuso sexual y pornografía infantil en perjuicio de una niña.

También se han documentado casos de explotación sexual de menores por parte de familiares, donde la víctima y otros menores fueron expuestos o utilizados para producir material explícito, y las investigaciones involucran cooperación internacional.

Medidas de combate y cooperación institucional

La lucha contra estos delitos no se centra solo en persecuciones judiciales. La Procuraduría y otras instituciones han implementado medidas para proteger y prevenir la explotación infantil:

• Se han desplegado estrategias para reducir las descargas de pornografía infantil en internet, reduciéndolas en aproximadamente un 70 % en determinados periodos gracias a acciones investigativas y tecnológicas.

• Se ha mejorado la coordinación técnica y legal entre fiscalías, Policía Nacional, organismos internacionales y unidades especializadas para investigar y procesar estos casos.

Instituciones como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) participan en acciones de protección integral para los menores, tanto en casos de explotación como en situaciones de riesgo, colaborando con el Ministerio Público en rescates y planes de protección.

Retos

A pesar de los avances, las autoridades reconocen que los delitos relacionados con la explotación sexual infantil y la pornografía siguen siendo complejos de erradicar debido a factores como:

• El uso de plataformas digitales y redes para compartir material abusivo.

• La subregulación en algunos ámbitos tecnológicos y turísticos.

• La necesidad de fortalecer denuncias comunitarias y mecanismos de alerta temprana.

La lucha contra la trata y la explotación infantil requiere no solo acciones judiciales y policiales, sino también educación, prevención en las comunidades y colaboración internacional para reducir la impunidad y proteger los derechos fundamentales de los menores.

