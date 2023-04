La famosa «bombita» que usaba Andrés García para mejorar su desempeño sexual

El actor dominicano que se nacionalizó mexicano, Andrés García, falleció este martes a la edad de 81 años. Además de sus exitosas producciones actorales será recordado por su fama de ‘sex symbol’ en los años 70 y 80 y de la prótesis (bombita) que tuvo que utilizar para continuar con el mismo desempeño sexual de su juventud después de haber superado el cáncer de próstata que le afectó.

«Por ahí de los 50 años me la puse. Me dio cáncer de próstata y me quedé impotente y no había manera de que eso respondiera. No hubo manera, todas lo intentaban, pero no podía hasta que apareció lo de la bombita«, declaró García en una entrevista que le concedió al periodista mexicano Yordi Rosado.

Fue en el año 2018 que García hizo esta confesión y causó conmoción en el público, ya que la impotencia sexual, así como los tratamientos o estrategias utilizadas para superarla no suelen ser reveladas por quien la padece.

Decir que utilizaba una «bombita» para lograr erecciones como las de cuando era un sex symbol llamó la atención de muchas féminas, al punto de que García dijo que la usó en exceso por lo que se convirtió en el «primer hombre» en llegar a usar tres bombitas.

«Mis amigas todas se reunieron para probar la bombita porque se enteraron. Probamos la bombita horas y horas, duraba lo que fuera. Hubo un exceso de kilómetros y amigas y le partí la madre a esa bombita de tantas mujeres. No me la podían cambiar luego, tuve que esperar como tres meses. La segunda bombita me duró cuatro años», reveló en la entrevista colgada el año pasado en Youtube.

Incluso, García se convirtió en el promotor de «la bombita» siendo invitado a varios escenarios para hablar de su efectividad.

Implante peniano

Esta bombita que popularizó Andrés García no es más que un implante peniano, el cual es colocado en el cuerpo cavernoso del pene. Este es un procedimiento para los hombres que padecen disfunción eréctil que no pueden tratarlo con medicamentos. García dijo que lo intentó todo hasta que llegó esta «prótesis salvadora» que a sus 79 años todavía hacía referencia de una vida sexual activa.

De acuerdo al portal Mayo Clinic, este tipo de implantes también pueden ser usados en casos graves de trastornos donde existen cicatrices en el interior del pene.

El tipo más común de implantes penianos es el inflable. Este tiene tres piezas y tiene un contenedor lleno de líquido implantado debajo del abdomen, así como una bomba y una válvula de liberación.

Para lograr la erección con este implante, es necesario bombear el líquido y liberar la válvula colocada en el escroto para drenar el líquido de vuelta al contenedor.

García compartió un video en su cuenta de Youtube en el que relevó que si hubiera sabido de la efectividad de la bombita la hubiera utilizado, incluso desde los 45 años.

“Si yo hubiera sabido que la bombita es tan efectiva y tan práctica para aumentar el juego sexual, me la hubiera puesto cinco años antes. La bombita es una maravilla. Hay que saberla usar, necesitan alguien que les explique cómo. De hecho, yo pasé tres años recorriendo Estados Unidos dando cátedra de cómo usar la bombita y cómo sacarle mejor provecho. No esperen a estar impotentes para ponerse la bombita, pónganse desde que empiece a fallar el aparato”, aconsejó el hoy fenecido actor.

Fuente:Diario Libre