La Fase 4 de Marvel incluirá al menos 3 universos diferentes

Tras los eventos de Vengadores: Endgame y el cierre a modo de epilogo de Spider-Man: Lejos de Casa, el Universo Marvel está preparado para meterse de lleno en la Fase 4. Y parece que pondrá mucho énfasis en los multiversos, ya que habrá un mínimo de tres realidades alternativas en las próximas películas.

El UCM ha estado presentando el multiverso de manera sutil desde hace tiempo, con películas como Ant-Man y La Avispa, Doctor Strange o Endgame. En Lejos de Casa, Mysterio (Jake Gyllenhaal) también hace referencia a éstos mundos paralelos, y aunque más tarde se descubre que sólo era un engaño, eso no significa que el multiverso no exista.

De hecho, Kevin Feige aseguró que los universos paralelos serán claves a partir de la Fase 4, que comenzará con Viuda Negra, aunque sea una precuela.

Teniendo en cuenta las películas y series confirmadas para la Fase 4, se puede concluir que, como mínimo, existirán tres universos paralelos. Por un lado, está la realidad que puede llamarse normal, donde se desarrolla la Saga del Infinito y que actualmente transcurre cinco años en el futuro tras la elipsis temporal de Endgame.

Muchas de las próximas películas y series, como Black Widow, Spider-Man 3, Thor: Love and Thunder o Falcon and The Winter Soldier forman parte de ésta realidad. Pero no es la única que existe.

Una segunda realidad será presentada en la serie de Loki de Disney+. En Endgame, el villano logró escapar durante la Batalla de Nueva York, llevándose el Tesseracto. Esto, tal y como explica la anciana, significa que ha creado una nueva línea temporal en la que el Capitán América no pudo recuperar la Gema del Espacio. A su vez, esto permite que la serie explore las aventuras del Dios del Engaño, pese a su muerte en la línea temporal principal.

La tercera realidad se introducirá con la serie de animación ‘What If…?’ también de Disney+. Basada en la serie de cómics homónima de los años 70, cada episodio explorará cómo habrían sido las películas de la Saga del Infinito si se hubiesen cambiado algunos detalles de los personajes, como Peggy Carter convertida en Capitana América o T’Challa haciendo el papel de Star-Lord.

Aunque en un principio los capítulos no estarán relacionados con el Universo principal de Marvel, teniendo en cuenta la inminente exploración de los multiversos, es posible que las dos dimensiones se encuentren algún día.

Y más allá, hay otros muchos proyectos que tienen la capacidad potencial para presentar aún más realidades, como WandaVision o Doctor Strange and The Multiverse of Madness, en la que se introducirán, como su propio nombre indica, varias líneas temporales alternativas.

Europa Prerss/Listin Diario