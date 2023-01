La fiscalía difundirá un video “absolutamente espantoso” del asesinato a golpes de un hombre afroamericano por mano de policías en Memphis

Cinco policías de Memphis fueron acusados el jueves de asesinato y otros delitos por la muerte de Tire Nichols, un automovilista afroamericano que murió tres días después de un enfrentamiento con los oficiales durante una parada de tráfico.

El fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, dijo en una conferencia de prensa que, aunque cada oficial desempeñó un papel diferente en el asesinato, “todos son responsables”.

Los oficiales, que son todos afroamericanos, enfrentan cargos de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial.

El video de la parada de tráfico del 7 de enero se dará a conocer al público el viernes por la noche, dijo Mulroy. La familia de Nichols y sus abogados dijeron que las imágenes muestran a agentes golpeando salvajemente al trabajador de FedEx de 29 años durante tres minutos en un asalto que el equipo legal comparó con la infame golpiza de 1991 al automovilista de Los Ángeles, Rodney King. Su familia instó a sus seguidores a protestar pacíficamente.

El padrastro de Nichols, Rodney Wells, dijo a The Associated Press por teléfono que él y su esposa, RowVaughn Wells, quien es la madre de Nichols, discutieron los cargos de asesinato en segundo grado y están “bien con eso”. Habían buscado cargos de asesinato en primer grado.

“Hay otros cargos, así que estoy bien con eso”, dijo.

Cuando se le preguntó sobre los cargos de secuestro, el fiscal de distrito dijo: “Si fue una detención legal para empezar, ciertamente se volvió ilegal en cierto punto y fue una detención ilegal”.

David Rausch, director de la Oficina de Investigación de Tennessee, dijo que vio el video y lo encontró “absolutamente espantoso”.

“Permítanme ser claro: lo que sucedió aquí no refleja en absoluto una vigilancia policial adecuada. Esto estuvo mal. Esto fue criminal”, dijo Rausch durante la conferencia de prensa.

Los registros judiciales mostraron que los cinco ex oficiales, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III y Justin Smith, fueron detenidos.

El abogado de Martin, William Massey, confirmó que su cliente se había entregado. Él y el abogado de Mills, Blake Ballin, dijeron que sus clientes se declararían inocentes. No se pudo contactar a los abogados de Smith, Bean y Haley.

“Nadie allí afuera esa noche tenía la intención de que Tire Nichols muriera”, dijo Massey.

Ambos abogados dijeron que no habían visto el video.

“Estamos a oscuras sobre muchas cosas, al igual que el público en general”, dijo Ballin.

El asesinato en segundo grado se castiga con 15 a 60 años de prisión según la ley de Tennessee.

Más tarde el jueves, varias docenas de simpatizantes se unieron a la madre y al padrastro de Nichols en una noche fría para una vigilia con velas y un servicio de oración en un parque de patinaje de Memphis. Nichols, que tenía un hijo de 4 años, era un ávido patinador.

El oficial Emmitt Martin III, que había sido contratado por el Departamento de Policía de Memphis en marzo de 2018 y fue despedido con otros cuatro oficiales después de su participación en una parada de tráfico que terminó con la muerte de Tire Nichols El oficial Emmitt Martin III, que había sido contratado por el Departamento de Policía de Memphis en marzo de 2018 y fue despedido con otros cuatro oficiales después de su participación en una parada de tráfico que terminó con la muerte de Tire Nichols

RowVaughn Wells agradeció a los asistentes y luego agregó que su familia está “afligida”.

Advirtió a los partidarios de la naturaleza “horrible” del video que se lanzará el viernes, pero les suplicó que “protesten en paz”.

“No quiero que quememos nuestra ciudad, destrocemos las calles, porque eso no es lo que defendía mi hijo”, dijo. “Si ustedes están aquí por mí y Tyre, entonces protestarán pacíficamente. Puede expresar su punto de vista, pero no necesitamos destrozar nuestras ciudades, gente, porque tenemos que vivir en ellas”.

Los activistas y el clero dirigieron al grupo en oración y un tamborilero tocó un ritmo constante para dar paso a la parte hablada de la vigilia. Luego, los patinadores montaron sus tablas mientras Wells y su esposo observaban.

El oficial Justin Smith El oficial Justin Smith

Los abogados de la familia de Nichols, Ben Crump y Antonio Romanucci, emitieron un comunicado diciendo que Nichols “perdió la vida de una manera particularmente repugnante que apunta a la necesidad desesperada de cambios y reformas para garantizar que esta violencia deje de ocurrir durante los procedimientos de baja amenaza”. como en este caso, una parada de tráfico”.

El reverendo Al Sharpton, que dirige la Red de Acción Nacional y pronunciará el elogio en el funeral de Nichols la próxima semana, calificó los cargos como “un paso necesario para hacer justicia” para Nichols.

“No tiene sentido poner una cámara corporal en un policía si no lo vas a responsabilizar cuando las imágenes lo muestran golpeando implacablemente a un hombre hasta matarlo”, dijo Sharpton. “Los despidos no son suficientes. Las acusaciones y los arrestos no son condenas. Como hemos hecho en el pasado… apoyaremos a esta familia hasta que se haga justicia”.

En la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que la familia Nichols y la ciudad de Memphis merecen “una investigación rápida, completa y transparente”.

El presidente de EEUU, Joe Biden El presidente de EEUU, Joe Biden

“La confianza pública es la base de la seguridad pública, y todavía hay demasiados lugares en Estados Unidos hoy en día donde los lazos de confianza están desgastados o rotos”, dijo Biden en un comunicado.

El jefe de policía de Memphis calificó las acciones de los oficiales esa noche como “atroces, imprudentes e inhumanas”.

“Esto no es solo una falla profesional. Esta es una falta de humanidad básica hacia otro individuo”, dijo la directora de policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, en un comunicado en video publicado el miércoles por la noche en las redes sociales.

Davis dijo que los cinco oficiales encontrados como “directamente responsables del abuso físico del Sr. Nichols” fueron despedidos la semana pasada, pero otros oficiales aún están siendo investigados por violar la política del departamento. Además, dijo “una revisión completa e independiente”. será realizada por las unidades especializadas del departamento, sin brindar mayores detalles.

Dos trabajadores del departamento de bomberos también fueron retirados de sus funciones por el arresto de Nichols.

Mientras continúan las investigaciones estatales y federales, Davis prometió la “cooperación plena y completa” del departamento de policía para determinar qué contribuyó a la muerte de Nichols el 10 de enero.

El oficial Demetrius Haley, que había sido contratado por el Departamento de Policía de Memphis en agosto de 2020 y fue despedido con otros cuatro oficiales después de su participación en una parada de tráfico que terminó con la muerte de Tire Nichols El oficial Demetrius Haley, que había sido contratado por el Departamento de Policía de Memphis en agosto de 2020 y fue despedido con otros cuatro oficiales después de su participación en una parada de tráfico que terminó con la muerte de Tire Nichols

Mulroy le dijo a The Associated Press el martes que los investigadores locales y estatales querían completar tantas entrevistas como fuera posible antes de publicar el video. El cronograma molestó a algunos activistas que esperaban que el video se publicara después de que la familia de Nichols y los abogados de la familia lo vieran el lunes.

Crump dijo que el video mostraba que Nichols estaba conmocionado, rociado con pimienta y inmovilizado cuando lo detuvieron cerca de su casa. Regresaba a casa desde un parque suburbano donde había tomado fotos de la puesta de sol.

La policía ha dicho que Nichols fue detenido por conducción imprudente y en algún momento huyó de la escena.

Los familiares han acusado a la policía de causarle a Nichols un ataque al corazón e insuficiencia renal. Las autoridades solo han dicho que Nichols experimentó una emergencia médica.

El oficial Desmond Mills, Jr. El oficial Desmond Mills, Jr.

Cuando se publique el video del arresto, Davis dijo que espera que la gente de la comunidad reaccione, pero los instó a hacerlo de manera pacífica.

“Nada de esto es una tarjeta de presentación para incitar a la violencia o la destrucción en nuestra comunidad o en contra de nuestros ciudadanos”, dijo.

Uno de los oficiales, Haley, fue acusado anteriormente de usar fuerza excesiva. Fue nombrado acusado en una demanda federal de derechos civiles de 2016 mientras trabajaba para la División Correccional del Condado de Shelby.

El oficial Tadarrius Bean, que había sido contratado por el Departamento de Policía de Memphis en agosto de 2020 y fue despedido con otros cuatro oficiales El oficial Tadarrius Bean, que había sido contratado por el Departamento de Policía de Memphis en agosto de 2020 y fue despedido con otros cuatro oficiales

El demandante, Cordarlrius Sledge, declaró que estaba preso en 2015 cuando Haley y otro oficial penitenciario lo acusaron de tirar contrabando. Los dos oficiales “me golpearon en la cara a puñetazos”, según la denuncia.

Luego, un tercer oficial golpeó su cabeza contra el suelo, dijo Sledge. Perdió el conocimiento y despertó en el centro médico de la instalación.

Los reclamos finalmente fueron desestimados después de que un juez dictaminó que Sledge no había presentado una queja contra los oficiales dentro de los 30 días posteriores al incidente.

Fuente: infobae