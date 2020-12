“La Fiscalía ha embarrado mi nombre”, dice acusado Aquiles Cristopher

Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y acusados en la Operación Antipulpo, declaró este lunes que el Ministerio Público ha embarrado su nombre al señalarlo en el entramado que supuestamente dirige el empresario Alexis Medina Sánchez.

“Estaba solicitando mi pensión y no lo pude conseguir. Hablé con Deligne Ascención (en Obras Públicas) y él me abrió la puerta, pero ahora, qué puerta puedo abrir si ya estamos condenados ante la sociedad. Porque formo parte de una banda de corruptos. Lo único que yo tengo es mi nombre, es lo único que tengo y la Fiscalía lo ha tirado por el suelo, lo ha embarrado y los años que me quedan de vida no podré limpiarlo”, dijo Cristopher Sánchez.

Cristopher Sánchez cuestionó al Ministerio Público: “Yo quiero que me digan dónde están mis activos, dónde está mi dinero”.

El ingeniero alegó que no podía solicitar un pago en la OISOE ni poner precios a las obras, lo que la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso refutó demostrando documentos y que luego Cristopher Sánchez admitió.

Fuente: DL