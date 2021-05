La generación que dejó de estudiar en RD por la pandemia

Aunque ese día Cleto hubiese querido conectar el viejo televisor que guardan en el dormitorio para que su hijo viera las clases a distancia, de nada serviría. En el barrio El Orégano de Villa Mella -donde residen- no había energía eléctrica desde la noche anterior. “Hay canales que no se ven bien”, dijo el padre para rematar. “Me da vergüenza (que lo sepa la profesora)”, comentó su hijo, cabizbajo.

En el Centro Educativo Hernando Gorjón, de Pedernales, no sabían del paradero a mediados de abril de 32 alumnos que no podían contactar desde el 2 de noviembre del año pasado, cuando comenzó el año escolar tres meses más tarde de lo habitual.

Una de los beneficiarios de los equipos de República Digital es una adolescente de la comunidad Olivero, en Las Matas de Farfán. Diario Libre la encontró, una mañana de finales de abril, sentada bajo la sombra de un árbol en el patio de su casa. Tenía la computadora sobre sus piernas. Al preguntarle si estaba estudiando, respondió que no, que tenía un tiempo sin hacerlo porque no tiene internet.

Una adolescente residente en Las Matas de Farfán mira la pantalla de la laptop que recibió del programa gubernamental República Digital, pero que no puede usar con regularidad porque no cuenta con internet fijo en el hogar.

La situación no es exclusiva de los pueblos del interior. “Aquí, en el mismo Gran Santo Domingo, hay lugares donde se han preparado operativos de maestros y maestras para visitar a los padres de familia, para ver por qué los estudiantes no se conectan a ninguna hora”, dijo la presidenta de la ADP, Xiomara Guante.

Padres sin educación para ser profesores forzosos

Muchos padres de los estratos económicos más bajos han estado atados a sus limitaciones educativas, económicas y laborales para ayudar a sus hijos a estudiar. Diario Libre encontró hogares donde uno o dos de los jefes de la familia es analfabeto o ambos tienen un nivel de escolaridad más bajo que el de sus hijos.

En muchos lugares, tampoco pueden monitorearlos correctamente, porque salen a trabajar, como es el caso de la empleada doméstica Bienvenida Vargas, en Bella Vista, Santiago. Con siete hijos en edad escolar, no puede supervisar si estudian, pese a que tienen internet en el hogar, tres tabletas y dos computadoras que les donó el Gobierno. Los hijos se pasan el día jugando o haciendo quehaceres.

Con pesar también estaba Jinnette Pierre, en el barrio La Mina de Pedernales. Sus dos hijos más pequeños jugaban próximo a la carne de pollo que cortaba para vender. La madre no recordaba la última vez que los niños se sentaron a estudiar. Tampoco puede ayudarlos, porque es analfabeta, y el padre tampoco se educó. A su hija de 15 años ya le tocaba asistir a clases semipresenciales, pero su disyuntiva era si la podría enviar, porque no tenía ni mochila ni uniforme. Las lágrimas le afloraron mientras conversaba con Diario Libre.

En Villa Mella, Rafael Cleto, de 65 años, intentó buscar ayuda. Cuando el Gobierno decidió cerrar las escuelas en el presente año escolar, le pagó a una joven RD$500 por cada uno de sus tres hijos para que les diera tutorías. Pero no pudo pasar de un mes con ese gasto, porque el dinero que se gana cargando vegetales en el Mercado Nuevo no se lo permite. Luego, los envió a donde un vecino con mejores condiciones tecnológicas en su casa, pero no fue sostenible.

Desde entonces, sus hijos de nueve, 12 y 15 años prácticamente no estudian. Apenas repasan los cuadernillos impresos por el Ministerio de Educación y no pueden conectarse con su maestra por WhatsApp porque en el hogar no hay un teléfono inteligente. Si tienen preguntas, a duras penas les puede ayudar su padre, que no terminó el bachillerato, y su esposa, que se alfabetizó hace pocos años con un programa del Gobierno.

“Creo que no van a pasar de curso”, se lamentó Cleto. “A mi entender, sería mejor, porque pasar un niño sin saber, creo que no es conveniente. Lo mejor sería que repitieran su curso y que, cuando pasaran, estuvieran completos”.