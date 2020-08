La gran tarea en el área cultural del gobierno de Luis Abinader

La nueva administración que dirigida los destinos de la República Dominicana bajo el mandato de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) a partir del 16 de agosto ha adelantado algunas designaciones en puestos claves.

El área cultural tendrá a una ministra de Cultura, doña Carmen Heredia, en sustitución de Eduardo Selman.

Heredia, que ocupado importantes puestos como directora del Teatro Nacional, Bellas Artes y el Ballet Nacional, tiene el reto de asumir el cargo en medio de la pandemia provocada por el COVID-19 porque dificulta la ejecución de los planes de trabajo que pretende desarrollar junto al equipo que le acompañará.

Su gran apuesta, según avanzó en una entrevista con Diario Libre es la descentralización del Ministerio de Cultura y trabajar de cerca con los centros culturales estatales diseminados en todo el país.

Pero hay otros retos de diversos sectores culturales que esperan ver cumplidos en esta gestión.

Diario Libre conversó con varios protagonistas ligados a la danza, el teatro y las artes plásticas y proyectaron las expectativas, retos y enfoques del Ministerio de Cultura.

Creatividad en medio del COVID-19.

El gestor cultural Freddy Ginebra, creador de Casa de Teatro, está consciente de que para cualquier ejecución se necesita un presupuesto.

Así lo expresó: “Sin dinero no hay milagros”. Ginebra lamenta que se ha sumado a esta realidad la pandemia del coronavirus, por eso, apela a la creatividad.

“Estamos enfrentando algo con lo que no contaba la humanidad. Ahora tendremos que ser creativos. Esto no es labor de un gobierno sino de todos sin importar banderas”, reflexiona.

Para Freddy Ginebra un gran paso sería la aprobación de la Ley de Mecenazgo. “Si se aprueba y se pone en vigencia la Ley de Mecenazgo se aligera la carga. El sector privado puede y debe sumarse al crecimiento cultural de nuestro país. Eso espero”.

En sentido general, espera que el gobierno de Luis Abinader ponga sus ojos en la salud y en la economía.

“Salud y la economía. Y después todo lo demás. Sin salud es imposible volver a soñar. Tenemos que superar esta crisis y luego continuar con nuestro trabajo”, concluye el abanderado de la cultura.

Pide no olvidarse de las comunidades portadoras de tradiciones, a propósito de que dos de nuestros ritmos, la bachata y el merengue, fueron declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Precisa que las portadoras son las responsables de acciones de sostenibilidad básicas en sus comunidades y lamenta la falta de políticas públicas en ese tenor.

La coreógrafa Marianela Boán, quien renunció como directora de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, pide defender el valor real del arte.

La profesional de la danza fijó su posición sobre el tema: “La cultura está íntimamente ligada al alma de la nación e incide esencialmente en todas las instancias del desarrollo humano. El Ministerio de Cultura debe defender el valor real del arte; no permitir que se le reduzca a decorado de eventos políticos o simple entretenimiento”.

Continuó expresando que las compañías e instituciones artísticas del Estado han sido desmanteladas entre otras razones absurdas, con el pretexto de priorizar la educación artística.

Lamentó que se forman bailarines que luego no tendrán espacio para desarrollarse. “No es posible formar artistas que no tendrán luego cómo desarrollar una carrera profesional en el país, al no poder ser parte de las Compañías Nacionales, donde es imposible contratarlos, nombrarlos y proveerles salarios adecuados”, argumenta la veterana bailarina.

Dijo que al no tener presupuesto esto les impide trazar planes, producir, presentarse, girar nacional e internacionalmente, invitar maestros y coreógrafos, tener personal administrativo y productivo e instalaciones adecuadas.

Según explica Boán, el Ministerio “debe dejar de ser una alcancía que el Estado usa a su antojo, sin permitirle desarrollar planes coherentes con la autonomía adecuada”.

Marianela Boán argumenta que no se puede llevar el arte a las masas, ni al sistema nacional de educación, “si se presupone que el arte que se produce debe ser mediocre y el que existe a nivel popular y folclórico no se valora debidamente”.

Para la bailarina de danza contemporánea formada en Cuba y que ha creado más de 50 obras coreográficas, es necesario que el estado promueva el desarrollo de iniciativas independientes, a través de becas de creación, aplicando la ley de mecenazgo, ofreciendo concursos, residencias, y más. “Estos son los retos para el nuevo gobierno”, concluye.