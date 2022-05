La importancia de saber expresar tus emociones

No decir lo que sientes puede traer muchas consecuencias a tu bienestar mental.

Expresar las emociones puede resultar difícil para muchos, no necesariamente porque no quieran expresarse, sino porque algo impide que lo hagan de la forma que desean, ya sea vergüenza, miedo, o sencillamente el no poder controlarse al momento de hablar, lo que puede llevar a ofender a las personas.

La psicóloga Virginia Pardilla en otro de sus tradicionales consejos, explica lo problemático que es ocultar los sentimientos y habla de la forma en que deben expresarse. También, revela los males que pueden causar si los contienes, los cuales pueden hasta afectar tu salud, como lo podría ser: problemas estomacales, dolores de cabeza, debilitamiento del sistema inmune, aumento de riesgo de diabetes, problemas del corazón y hasta acné.

Por estas razones, es importante expresar lo que sentimos, porque guardarlos en el interior solo causa daño. Si no decimos lo que pensamos a otras personas, no habrá forma de que ellos sepan tu situación.

“No pueden leer tu mente, así que lo que estás pensando o sintiendo si no lo comunicas, no lo expresas, pues entonces no lo van a notar”, manifiesta Pardilla.

Formas de expresar tus emociones

La psicóloga agrega que es importante saber expresar nuestras emociones o sentimientos en el momento correcto, en el lugar indicado y a la persona correcta. Hablar con alguien de tu confianza sirve para desahogarte y liberar el dolor de mantener en secreto lo que sientes.

Asimismo, debes saber expresarte, porque a veces cuando se está enojado o angustiado no se actúa de la forma correcta. “Hay que ser empático con tus emociones, pero también empático con los demás”, aclara la terapeuta. Otra forma de liberarte es a veces decir no cuando estas en desacuerdo con algo.

La profesional declara que “se ha demostrado que cuando una persona comunica habitualmente lo que siente puede tener consecuencias buenas e interesantes en sus relaciones interpersonales”. También ellos pueden desarrollar empatía por tus emociones e iniciar una conversación que tal vez te ayude a resolver lo que estás pasando.

Algunos consejos de la terapista: Utilizar verbos emocionales, evitar generalizar y hablar con alguien sobre lo que está haciendo. Debes expresarte para sentirte mejor, igualmente, para mejorar tu relación con la otra persona. Es importante saber comunicarse para llegar a un acuerdo o desahogarse. Por lo que tienes que saber cómo explicar sin culpabilizar a otros. Si es posible utiliza un poco de humor para que la conversación sea más natural.

Virginia concluye diciendo: “actúa de acuerdo a tus emociones, pero de una manera correcta, con el lenguaje correcto, buscando el diálogo, tratando de conversar”… Y recuerda que no todo se puede hablar con cualquier persona, sino a alguien indicado en el momento exacto.

