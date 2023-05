La inteligencia artificial, ¿aliada o enemiga de humanidad?

El tema de la inteligencia artificial pone en relieve muchas inquietudes en torno a la intelectualidad humana, haciéndonos preguntar su perderemos facultades, si la academia y sus aportes a la humanidad corre peligro y cómo impactará al mundo laboralmente.

El programa N Investigación Periodística realizó un trabajo con especialistas del área tecnológica y profesionales de otras áreas con quienes abordó algunos aspectos de esta combinación de algoritmos que promete incidir en todos los aspectos de la realidad mundial.

El experto Rafael Llanes entiende que si comparamos el tiempo en que otras tecnologías se tomaron para alcanzar millones de usuarios, entenderíamos la velocidad abrumadora a la que van los avances de la inteligencia artificial, sobretodo, la generativa, que se enfoca en producir datos originales a partir de datos existentes es alucinante.

Dentro de la inteligencia artificial generativa está el ChatGPT, un chatbot, o software capaz de mantener una conversación en tiempo real con el usuario y cumplir sus requerimientos de creación de contenido , y aunque se desarrolló en 2022, es en marzo del 2023 cundo se lanzó su versión 4, que ha sido todo un boom en el mundo por tener millones de parámetros de aprendizaje automático, una especie de red neuronal profunda propia.

Llanes sostiene que dicho software puede interactuar con las personas de una forma más natural y cada vez vamos a tener esa mejor interacción. Y por último, cada vez van a ser también más autónomos a la hora de realizar determinadas tareas o de interactuar con nosotros.

Y es que estos avances no sólo van a gran velocidad, sino que las acciones que pueden ejecutarse de manera autonoma, sobrepasan la fantasía, desde poder sostener una conversación con un robot, como Sofia, hasta produccir contenido a la carta, en algunas plataformas se generan imágenes, en otras títulos, y en otras cualquier contenido escrito.

El experto en Ciencia de Datos, Darián Vargas entiende que es prácticamente imposible competir con un sistema que vende 200 libros al mes en Amazon , al momento de también preguntarse quién va a poder escribir tan rápido como él? Indica que se trata de un sistema que conoce los patrones de los seres humanos, conoce la palabra más típica, conoce hacia dónde va el mundo, donde nosotros no tenemos esa capacidad de discernir.

Son muchas las preguntas que se está haciendo la humanidad hoy día y se han desarrollado preocupaciones desde distintas perspectivas, una de ellas el dezplazamiento en el trabajo.

De aquí A 7 U 8 años Se piensa que ya el uso masivo de esta tecnología suplanta cerca de 300 millones de oficios en el mundo, dice Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario.

Se habla de que pudiera desaparecer carreras como los diseñadores gráficos, pues hay inteligencia artificial que ya hacen o facilitan los diseños, carreras como la contabilidad, el periodismo, la publicidad.

La doctora Lucivel Avila, decana de la Facultad de Ciencias y de la Comunicación de la Universidad Católica de Santo Domingo, señala que la publicidad está más cerca que el periodismo.

“Si me preguntas en particular por estas dos carreras. Y por el. Hecho de que pueda decirle, créame una campaña. Créame. Una campaña para mujeres de tal edad. A tal edad. Que piense de tal y tal manera. Residente en tal y tal sitio, con hijos que sean tres. Dos varones, una hembra de tal edad a esos niveles. Perfectamente puedes especificarlo y te lo va a dar. Te puede dar un modelo de negocio”, señala.

“Siempre digo que por más fabulosa que sea, la tecnología, nunca podrá suplantar el trato cara a cara el trato humano entre un periodista y su fuente, su interlocutor y el público. Por qué? Porque esa tecnología jamás será capaz de sentir y de transmitir y de interpretar las emociones humanas”, indica Franjul.

Para Vargas la máquina aprende los patrones humanos y lo lleva a una eficiencia mejor. Establece que eso te lleva al traste a tres reflexiones.

“Número uno. De poder hacer las cosas de manera sistemática. Número dos La máquina. No van a cometer errores para hacer una tarea sistemática. Número tres los costes no hay que pagarle. No se enferma, no hay embarazo. Y eso quiere decir que la inteligencia artificial llega al mundo a sustituir a mucha gente”, indica el experto.

En ese mismo tenor, preocupa el sesgo algorítmico en el que una inteligencia artificial pudiera decidir quien trabaja y quien no, haciendo la selección de un determinado personal. Pero también la salud mental de quienes se vean afectados por recibir informaciones sesgadas de una maquina alimentada con datos que le proveen humanos y el aumento de los fake news o noticias falsas.

Dr. Victor Fiqueroa, Sociedad de Siquiatría dominicana indica que como la inteligencia artificial está alimentada por seres humanos según el sesgo y el prejuicio que pueda tener, esto puede perpetuar discriminación o aislamiento de personas que necesariamente, por ejemplo, un trabajo bajo diferentes características que el algoritmo te dé, me dice este yo no lo quiero, este si. Y esto puede predisponer también a mucho discriminación y aislamiento de personas.

De igual manera se ha puesto en jaque a los sistemas educativos a nivel mundial, donde la inteligencia artificial empuja a un cambio de paradigma.

“Por eso Yuval No Harari dice que se necesitan dos grandes habilidades en el siglo 21: pensamiento crítico e inteligencia emocional. Entonces todos los maestros tienen que dar tarea donde ese estudiante utilice más su pensamiento crítico que en una tarea estándar. Eso de mandar a hacer ensayos fracasó ya eso demanda ser completa, fracasó ya. El estudiante tiene que desarrollar nuevas habilidades para competir en el siglo 21”, dice.

Otra preocupación es el desuso de las redes neuronales de cada individuo y como esto pudiera incidir en la intelectualidad de los seres humanos a largo plazo.

“El ser humano no ejercita su cerebro para discernir, para calcular y para examinar, digamos, los elementos positivos o negativos de una realidad y de un hecho. Entonces, o sea, te van, te van, digamos, convirtiendo prácticamente en una persona que tiene el pensamiento derrotado. Que no puede pensar porque se le están facilitando las cosas”, indica Franjul.

Para el doctor Figueroa, aunque ciertamente puede haber predisposición a desarrollar un trastorno neuro cognitivo ante el sedentarismo mental y físico, combinados con factores como mala alimentación, también es cierto que luego de la revolución industrial el ser humano ha continuado creando innovaciones.

Y si vemos la inteligencia artificial como aliada, son muchas las ventajas que puede lograr la humanidad desde los usos a estos avances, reduciendo tiempo y ganando eficiencia para su productividad, lo que le permitirá al ser humano vivir con menos stress por falta de tiempo y cumulo de trabajo.

“Nosotros ya le hemos dado un buen uso a la inteligencia artificial para las mediciones de audiencia, para saber qué están pensando nuestros lectores, qué tipo de contenidos les atraen. Utilizamos también inteligencia artificial para preparar infografías de temas que son relevantes en estos días. Por ejemplo, como tú dices, publicamos unas recomendaciones de viajes a lugares de interés turístico y también en estos días hicimos una una entrevista del chat ft a Sofía, la robot famosa robot que estuvo aquí”, establece Franjul.

La inteligencia artificial, supone un desafío para la humanidad, que se debe abocar a una gran transformación de su forma de pensamiento y hasta de sus marcos legislativos.

