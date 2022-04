La JCE dará asistencia al PLD en consulta general, pero de “manera parcial”

La Junta Central Electoral (JCE) informó este viernes que dará asistencia al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la consulta que hará para saber el nivel de simpatía que tienen sus aspirantes a precandidatos presidenciales, el próximo 16 de octubre.

Sin embargo, la entidad comicial dijo que la cooperación será de “manera parcial”.

Asimismo, rechazó una serie de pedimentos del PLD para el proceso de consulta.

“Acoger parcialmente la solicitud de colaboración para una consulta a realizar por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y depositada a través de la Secretaría General de la Junta Central Electoral, mediante comunicaciones de fechas 18 de marzo, 6 y 25 de abril de 2022”, dijo la comunicación firmada por el presidente de la JCE, Román Jáquez.

En una carta el partido político, a través del secretario general de la organización, Charles Mariotti, pidió asistencia para realizar la consulta con el voto electrónico.

Con relación a esto, la Junta Central Electoral aprobó dicha solicitud, sin el software.

“Se aprueba facilitar a la organización política solicitante, los equipos electrónicos para que sean utilizados en la consulta interna, lo cual no incluye el software”, precisó el documento.

De igual manera, se falicitarán los materiales para el evento, no obstantes, sin identificación de la organización gubernamental.

“Se aprueba facilitar el apoyo en cuanto a materiales, sin la identificación de la Junta Central Electoral, todo ello, a través de la Comisión Organizadora de la Consulta (Conap), a los fines de que dicha comisión pueda realizar el indicado proceso de consulta interna, según los criterios y el alcance que se establece en la presente comunicación, en virtud de que se trata de un proceso interno de una organización política, lo cual no vincula a la Junta Central Electoral”, señaló la misiva.

También negó la petición de utilizar recintos educativos para la actividad, debido a que violentaría una resolución de la entidad.

En ese tenor, aconsejó que la consulta deberá ser celebrada en los locales del PLD.

“En relación a la solicitud de colaboración que ha sido requerida a la Junta Central Electoral para solicitar los recintos educativos donde funcionan los colegios electorales durante las elecciones generales, este órgano rechaza dicha solicitud, en el entendido de que la misma, debido a su naturaleza y alcance, conllevaría un despliegue y una organización que violentaría el régimen de prohibiciones previstas en la Resolución 28/2021 que regula el Período Previo al inicio de la Precampaña en los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos reconocidos de cara a los procesos de selección interna de candidaturas que habrán de celebrarse entre los meses de julio y octubre del año dos mil veintitrés (2023), modificada por la Resolución No. 2-2022 del 17 de enero de 2022, por tanto, la realización de la indicada consulta deberá ser celebrada en los locales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), todo ello en consonancia con lo previsto en los numerales 1, 7 y 9 de la Resolución 28/2021, dictada por la Junta Central Electoral en fecha 13 de octubre de 2021”, argumentó.

El partido de oposición requirió el padrón electoral de las demás organizaciones políticas, lo cual fue rechazado, aunque cerca de la consulta se le entregará el corte más reciente.

“En cuanto a la solicitud de otorgamiento de los padrones de los demás Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos reconocidos, este órgano tiene a bien rechazar dicho pedimento, sin embargo, se establece que, en una fecha próxima a la pautada para, la realización de la referida consulta, la Junta Central Electoral podrá entregar el corte más reciente del Padrón Electoral que se encuentre disponible, tal y como ha sido realizado tradicionalmente por este órgano y conforme con el calendario de actividades que deban ser organizadas”, sentenció.

El partido de la estrella amarilla aclaró a la JCE que el evento no afectará el derecho de los militantes que no participen del proceso de manifestar su oposición a los resultados.

“Que tal y como ha sido expresado por la citada organización política en su comunicación depositada ante este órgano en fecha 6 de abril de 2022, la citada consulta y su resultado, no afectará el derecho que tienen los demás miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que no participen de la consulta, para manifestar posteriormente sus intenciones de aspirar.

Asimismo, el resultado de dicho proceso no tendrá un carácter vinculante o definitivo respecto de las aspiraciones en la citada organización política, las cuales deberán ser canalizadas, una vez sean apertura dos los plazos legales del calendario electoral. Se recalca sobre este aspecto lo que establece el artículo 8, numeral 2 de la Resolución No. 28/2021 del 13 de octubre de 2021, modificada por la Resolución No. 2- 2022 del 17 de enero de 2022), que prohíbe la promoción y reconocimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a los aspirantes como precandidatos/as o candidatos/as para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley”, reseñó el órgano electoral.

La JCE acotó que es responsabilidad del PLD el cumplimiento de la resolución, pero ante violaciones procedería a sancionar conforme a lo establecido en la ley.

Voto disidente

El único miembro que votó en contra de la resolución de la JCE

El miembro titular de la JCE, Rafael Armando Vallejo Santelises, manifestó su oposición a la decisión del organismo comicial de dar asistencia al PLD.

A su juicio, esto viola la disposición de la misma entidad. Los demás integrantes que conforma el pleno de la JCE votaron a favor.

