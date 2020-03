La JCE dice partidos deben entregar por escrito pretensiones

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) precisó ayer que en la reunión del pasado martes con los partidos políticos se acordó que estos entregarían sus pretensiones por escrito para concretar los puntos de cara a los comicios del 15 de marzo, mientras que el delegado del PRM afirma que las organizaciones que participaron lograron un consenso en una serie de aspectos.



“Fue una reunión muy buena la de ayer (el martes), creo que ellos hicieron algún comentario al salir, pero entonces, en lo que quedamos fue, que ellos traerán aquí un documento con sus pretensiones unificadas respecto de todos los partidos y nosotros, en principio, sobre las veedurías no tenemos ninguna oposición.

Espero que las mismas se hagan de acuerdo con la Ley, en un ambiente de paz, de respeto y que las mismas tengan un sentido institucional”, dijo Julio César Castaños Guzmán tras reunirse ayer con los secretarios líderes de las juntas electorales para coordinar la organización de las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo.

Resultados no serán rápidos

A su salida de la reunión, Castaños Guzmán manifestó que los resultados de los comicios del 15 de marzo no serán divulgados tan rápidos como hubiesen deseado y que él, de su parte, prefiere la seguridad del proceso y quesea más confiable.

“Los resultados aquí no van a ser rápidos, como nosotros hubiésemos deseado. Yo prefiero más trabajo en los colegios electorales, llenando bien esas actas, que precipitados y presionados por una supuesta velocidad. Yo, particularmente, en lo que tiene que ver con este proceso quiero un proceso seguro y confiable, más que rápido. La rapidez la vamos a poner como un elemento que en algún momento es deseable, pero aquí lo importante es la seguridad del proceso”, expresó.

El titular del órgano comicial indicó que en lo que respecta a los detalles de las elecciones, en la institución están preparando e implementando la logística para la preparación del software que se clonará en los escáneres que tendrán como función transmitir desde los distintos colegios electorales una fotografía de las actas llenadas a mano con los resultados de las mesas.

Castaños Guzmán fue enfático en señalar que en caso de que el día de las elecciones se presentase algún inconveniente con los escáneres, las actas con los resultados serían llevadas a las juntas en físico, plastificadas, firmadas por los miembros de las mesas, de las cuales los delegados tendrán copias.

No hablará del 16 febrero hasta que OEA termine

El presidente de la Junta Central Electoral refirió que hasta que la Organización de Estados Americanos (OEA) no presente su informe sobre lo ocurrido con el voto automatizado en las suspendidas elecciones del pasado 16 de febrero, no va se pronunciará sobre el particular. “El dictamen de la OEA, que es vinculante, nosotros lo vamos a esperar y es, en ese momento, que sobre ese caso y sobre ese tema, yo voy a hablar”, enfatizó

Por: Darielys Quezada/El Caribe