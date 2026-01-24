La JCE entregará la nueva cédula al presidente Abinader este lunes

La Junta Central Electoral (JCE) entregará este lunes 26 de enero la nueva cédula de identidad y electoral al presidente de la República, Luis Abinader, en un acto oficial que se realizará a las 9:00 de la mañana en la sede del organismo.

El nuevo documento tiene como objetivo modernizar la identificación ciudadana y facilitar el acceso seguro a servicios públicos y privados, tanto de manera presencial como digital.

La identidad digital permitirá verificar la identidad de forma segura en plataformas digitales, acceder a servicios en línea y realizar trámites y transacciones electrónicas, reduciendo la necesidad de presentar documentos físicos.

La actividad será encabezada por el Pleno de la JCE, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; así como el secretario general, Sonne Beltré.

El evento se llevará a cabo en el Auditorio de la sede del órgano electoral y del registro civil, convirtiendo al mandatario en el primer ciudadano en recibir la nueva cédula de identidad y electoral, en una fecha que coincide con el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte.

A partir del 8 de abril

La JCE informó que desde el pasado 8 de enero inició la captura de datos biométricos y personales del personal de la institución, como parte del proceso previo a la implementación del nuevo documento.

Una vez concluida la captura de datos del personal de la JCE y realizada la entrega de la primera cédula al presidente de la República, el organismo procederá, durante los meses de febrero y marzo de 2026, a iniciar la captura de datos personales y biométricos, así como la entrega física de la cédula de identidad y electoral a sectores focalizados.

Asimismo, recordó que el 8 de abril comenzará la jornada de cedulación masiva a nivel nacional, en la cual las personas deberán acudir según su mes de cumpleaños, proceso que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

