La Junta Central Electoral cancela a su director de Informática

“Ese informe dice no hubo sabotaje, que no hay evidencias de fraude que no hay evidencias de un ataque externo y de lo que se trata es de un error humano, de una negligencia humana, de una impericia humana de una falta de comprobación de la calidad humana”, indicó.

La OEA dijo, en el documento de 45 páginas, que en los abortados comicios del 16 de febrero no hubo irregularidades externa, sino una “mala gestión” de la JCE, especialmente el Departamento de Informática, que desarrolló y aplicó sin probar previamente el software del voto automatizado el cual no funcionó el día de los comicios y hubo que suspender el proceso.

“Del trabajo desarrollado por el equipo técnico que realizó la auditoría se concluye que lo sucedido con la implementación del sistema de votación automatizado fue producto de la mala gestión del área informática de la JCE”, indicó la OEA.

También indicó: “El mal diseño del software, sumado a no haber contado con herramientas para detectar o prevenir la falla y no haber podido mitigarla a tiempo, reflejan también la ausencia de protocolos y la falta de aplicación de buenas prácticas”.