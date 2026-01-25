“La justicia solo muerde a los descalzos”, dice Padre Rogelio y se suma a reclamo por víctimas del Jet Set

Santo Domingo.– El sacerdote Ramón Rogelio Cruz Fermín, mejor conocido como el Padre Rogelio, afirmó este domingo que la justicia dominicana “está a favor de los poderosos del país” y que “solo muerde a los descalzos”, al referirse al proceso judicial que se sigue por el colapso del techo de la discoteca Jet Set. El religioso sostuvo que cada día 8 la sociedad dominicana continúa clamando justicia, al considerar que ha existido negligencia y una excesiva flexibilidad en las medidas adoptadas contra los acusados del caso.

El pronunciamiento del sacerdote se produjo durante la marcha pacífica convocada por el Movimiento Justicia Jet Set, a la que acudieron decenas de ciudadanos en reclamo de respuestas por la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril, que dejó un saldo de 236 personas fallecidas, más de 180 heridas y decenas de niños en la orfandad, provocando una profunda conmoción a nivel nacional.

La movilización como punto de partida la estación del Metro Juan Bosch, ubicada en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, y se dirige hacia el Palacio Nacional, donde los manifestantes exigen que se haga justicia para todas las víctimas del colapso y que el proceso judicial sea llevado con la rigurosidad y transparencia que amerita un caso de esta magnitud.

En ese mismo orden, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, reiteró recientemente que el Ministerio Público no tiene competencia para manejar el tema del resarcimiento, al tratarse de una materia de índole civil. Sin embargo, dejó claro que bajo ninguna circunstancia será retirada la acusación penal contra los implicados en el proceso.

Se recuerda que el conocimiento de la audiencia preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados por el colapso del techo de la referida discoteca, fue aplazado para el próximo 16 de marzo, mientras continúan las investigaciones y el proceso judicial en curso.

Fuente: De Último Minuto