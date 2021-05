La Lidom vislumbra un calendario reducido para el próximo torneo

La próxima semana la Lidom promete presentar el calendario para el torneo 2021-2022 y, al interpretar las palabras de Vitelio Mejía, no se vislumbra la vuelta tan pronto a una serie regular de 50 partidos.

“Necesitamos ir de manera paulatina. No puede ser igual que el año pasado (cuando se jugó a 30 juegos), pero quizás no sea igual que los años anteriores (50) porque hay un proceso de recuperación y de adecuación de todos, los temas comerciales, los temas económicos”, dijo Mejía.

Una adecuación que tendría que ver con los ingresos que proyectan recaudar los equipos, en una fecha donde se desconoce el porcentaje de público que podrá asistir a los estadios.

“El torneo anterior nosotros contamos con facilidades de publicidad (del Banreservas), la gente hablaba de que era un préstamo, una donación, no. Aquí se montó el torneo con un prepago de publicidad, publicidad que ahora los equipos van a tener que estar pagando por los próximos siete años, entregando publicidad que cobraron por adelantado, entonces eso te reduce tu inventario de propiedades para vender”, explicó el ejecutivo.

“Eso más unido a que vamos a estar jugando con fanáticos, pero quizás no con el 100% de todos los fanáticos posible te dice que tienes que llevar las cosas un poco, sino igual al año pasado, porque no podemos reducirlo como liga, quizás no a los niveles normales”, dijo.

El torneo daría inicio en la segunda quincena de octubre, probablemente en la parte final, en parte, por el retraso que tendrán las ligas menores, que este año comenzaron en mayo por la pandemia del COVID-19.

“El porcentaje de público va a depender. Con las condiciones de ahora el público sería un 30%. Mi apreciación muy personal es que, sin tener que ver con el Ministerio de Salud o el directorio de Lidom, para el mes de octubre, principio de noviembre, a la fecha que sea, con el proceso de vacunación, el proceso de protocolo que se está llevando pienso que podríamos estar hablando de un 60%”, dijo Mejía.

A la fecha, un total de 825,594 dominicanos han recibido las dos dosis de la vacuna de protección contra el COVID-19 y 2,545,132 llevan una. La hoja de cálculo de DL da cuenta que a ese ritmo se necesitarían 190 días (siete meses) para vacunar la población objetivo, unos 5,254,868.

Sin embargo, el ritmo en las últimas semanas ha superado los 100,000 vacunados por día.

