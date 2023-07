La Materialista: «Mi hermano tiene cáncer»

Send an email

Compungida, con voz entrecortada y lágrimas, la cantante de música urbana La Materialista reveló el duro proceso de salud por el que está pasando su hemano. «Tiene cáncer», reveló a la comunicadora Luz García en el marco de la edición del verano del programa Noche de Luz, denominada «Verano + Hot», donde fue una de las invitadas.

Sin poder ocultar su emoción, la finalista de la tercera temporada de «La casa de los famosos» de la cadena Telemundo, señaló cómo ha estado lidiando con esta situación. «Comparto cosas de motivación, el otro día decía que, uno tiene que aferrarse a Dios. Creer. Para Dios no hay imposibles…esta enfermedad es una enfermedad de familia, el cuerpo que lo padece es el de él, pero la enfermedad es familiar», relató.

En abril de este año, mientras aún estaba encerrada en el reailty, a través del perfil de Instagram de la cantante de música urbana, su familia compartió un comunicado al respecto en el que pedía respeto y empatía tras lo ocurrido.

«Solicitamos cordialmente a la opinión pública por favor respetar y no divulgar informaciones no oficiales sobre el estado de salud del hermano de Yameyry Ynfante (La Materialista). La familia Ynfante Honoret en estos momentos está atravesando por una situación sensible y por tal motivo le pedimos de corazón a los fanáticos esperar el informe médico final antes de emitir cualquier comentario. Acudimos a la empatía del sentir humano y respeto a sus fanáticos y relacionados», rezaba el comunicado que posteriormente fue borrado.

Fuente: DL