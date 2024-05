La modelo Dominicana Ismaury Rodríguez lanza su línea de muñecas con su primera edición al estilo dominicano que está conquistando corazones.

Send an email

En el vibrante y colorido mundo del espectáculo caribeño, Ismaury Rodríguez destaca no solo como una modelo de renombre, sino también como una innovadora cultural. Con su reciente proyecto, ha dado un paso significativo.

La modelo, Ismaury Rodríguez expreso que «Siempre en la República Dominicana han existido -quizás como en otros países-, aunque es algo que yo veía desde niña, el estereotipo que se marcaba mucho y es el color de piel, etcétera, y mucha gente, quizás, dirá «Tiene que ser morenita y tiene pelo afro». Lo que pasa es que los dominicanos somos muy diversos y (la muñeca) físicamente está inspirada en mí, pero al momento de crearla yo lo hice para que todas las niñas y las mujeres en República Dominicana, en específico, se sientan identificadas con un producto que remarque nuestra esencia, independientemente de que sea blanquita o morenita».

Agrego que Isma, nombre de la muñeca, es un personaje de la vida real moderno. Indicando en declaraciones dadas, que lo más importante, fue darle una identidad a las niñas. «Yo recuerdo que estaba buscando las colecciones de las muñecas mundialmente y habían aproximadamente 99 a 100 muñecas y República Do-minicana, que es un país de mucha trascendencia y muy reconocido, no tenía una muñeca particular. Entonces, en vez de nuestras niñas querer imitar o querer perseguir otras imágenes o modas, me parecía mejor crear un diseño único dominicano y ya la tenemos un modelo con traje nacional. Indicó Ismaury.

¿Cómo se puede encargar esta muñeca?

Ahora mismo, se está lanzando lo que es la pre-venta alegres de la aceptación del producto tanto en niñas como en coleccionistas en los Estados Unidos . Muy pronto con el lanzamiento oficial.

Para el que desee adquirirla, puede contactar directamente en Instagram a @ismauryrodriguez o a @ismathedoll en Estados Unidos, en donde se están realizando envíos desde Texas a todos los Estados, en razón de que en la dispora Dominicana y todo Estados Unidos, se ha tenido un gran auje, especialmente en los coleccionistas, teniendo en la actualidad dos embajadores entre ellos el reconocido coleccionista por New York Times “Roland Moreno».