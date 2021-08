La NBA anuncia su calendario de la temporada completa

La NBA publicó su calendario de temporada regular para la temporada 2021-22, que comenzará el 19 de octubre y finalizará el 10 de abril. Los equipos jugarán entre 12 y 15 seguidos y entre seis y 14 tramos de tres juegos en cuatro noches. . Puede encontrar listados completos de los 82 juegos de cada uno de los 30 equipos aquí.

El torneo de play-in de la liga, con los equipos del séptimo al décimo lugar en cada conferencia compitiendo por el séptimo y el octavo sembrado, regresa del 12 al 15 de abril, y los playoffs están programados para el 16 de abril.

A continuación, se destacan los 16 enfrentamientos imprescindibles de la próxima temporada.

Los Angeles Lakers vs.Brooklyn Nets

25 de diciembre: Nets en Lakers, 8 p.m.

Lakers vs. Nets, con LeBron James y Kevin Durant, es el enfrentamiento final soñado de la NBA, con los dos nombres más importantes del juego en sus dos mercados de medios más importantes. La incorporación de Russell Westbrook por parte de los Lakers agrega más intriga, dada su historia como compañero de equipo y rival de las estrellas de los Nets, Durant y James Harden.

Esos cuatro ex MVP son solo el comienzo de una lista creciente de miembros del Salón de la Fama en estos dos equipos. Anthony Davis y Kyrie Irving son auténticas superestrellas en su mejor momento, el último de los cuales tiene una rivalidad de larga data con James. Carmelo Anthony, Dwight Howard, Marc Gasol y Blake Griffin se convierten en otros ingredientes de esta serie.

Los Lakers y Nets también llenaron sus rosters con algunos de los mejores fichajes en la agencia libre este verano. Patty Mills, Bruce Brown, Malik Monk y Kendrick Nunn tomaron un valor por debajo del mercado para intentar ganar un campeonato. Ahora que lo pienso, si no se miden en la final, algo ha salido muy mal.

Milwaukee Bucks vs. Brooklyn Nets

Octubre 19: Nets at Bucks, 7:30 p.m. ET

Enero 7: Bucks at Nets, 7:30 p.m.

Febrero 26: Nets at Bucks, 8:30 p.m.

Marzo 31: Bucks at Nets, 7:30 p.m.

A growing rivalry between Giannis Antetokounmpo and Kevin Durant spilled into a delightful seven-game Eastern Conference semifinals between the two ultra-skilled 7-footers. With both Harden and Irving injured, Durant averaged 35 points in the series. His 49 points, 17 rebounds and 10 assists in a series-tilting Game 5 victory reopened a debate about his claim to the title of best player in the league, but Antetokounmpo spoiled Durant’s 48 points in a brilliant Game 7 performance of his own, and then rolled to his first ring.

Durant literally came within an inch of knocking the Bucks off by himself, and there can be little doubt the Nets would have stormed to a championship with a healthy Harden and Irving. (Maybe even with just one of them.) Milwaukee now carries the confidence of a champion, so it will be fascinating to see how the clear-cut top two teams in the Eastern Conference fare against each other in a race for home-court advantage.

Denver Nuggets contra Philadelphia 76ers

18 de noviembre: 76ers en Nuggets 9 p.m.

14 de marzo: Nuggets en los 76ers, 8:00 p.m. p.m.

Si la estrella de los Nuggets, Nikola Jokic, no se hubiera convertido en el primer centro desde Shaquille O’Neal en 2000 en ganar el MVP, el homólogo de los Sixers, Joel Embiid, lo habría hecho. Fueron los únicos dos jugadores que recibieron más del 50% de los votos de MVP del primer o segundo lugar. Jokic ocupó el primer lugar en 91 de 100 votos, en gran parte porque Embiid se perdió tres semanas por lesión durante una campaña dominante. Embiid no jugó en ninguno de los partidos contra Jokic la temporada pasada, por lo que se espera una pelea a la antigua en la cuadra entre los dos mejores grandes de la liga.

Dallas Mavericks contra Atlanta Hawks

21 de octubre: Mavericks en Hawks, 7:30 p.m.

6 de febrero: Hawks at Mavericks, 6:00 p.m. p.m.

Doncic y Young están para siempre vinculados por el intercambio de 2018 del primero por el segundo y otra selección del draft que se convirtió en el ala de los Hawks, Cam Reddish. En los últimos 25 años, solo dos jugadores han registrado múltiples juegos con 30 puntos y 15 asistencias: Doncic (6) y Young (5). Doncic se ubicó quinto en la votación al Jugador Más Valioso la temporada pasada, pero Young lideró a Atlanta en una sorpresiva carrera en las finales de la Conferencia Este, cerrando la brecha en los juicios retrospectivos que todavía favorecen levemente a Doncic. Han abrazado una rivalidad respetuosa y siempre es un espectáculo cuando se encuentran.

Pelícanos de Nueva Orleans contra Grizzlies de Memphis

13 de noviembre: Grizzlies en Pelicans, 7:00 p.m.

15 de febrero: Grizzlies en Pelicans, 8:00 p.m.

8 de marzo: Pelicans en Grizzlies, 7:30 p.m.

9 de abril: Pelicans en Grizzlies, hora a ser determinada

El alero de los Pelicans, Zion Williamson, y el escolta de los Grizzlies, Ja Morant, fueron de lejos los dos mejores prospectos en la clase del draft de 2019, y no han hecho más que demostrar que los pronosticadores tienen razón. Williamson aún no ha perdido ante Memphis en cuatro encuentros de la NBA, y registró 60 puntos con 77% de tiros en dos victorias la temporada pasada, pero Morant ha ayudado dos veces a los Grizzlies a superar a los Pelicans por un puesto en el torneo.

La última vez que vimos a Morant, promedió 30 puntos en una derrota de la serie de primera ronda de cinco juegos ante el Utah Jazz, el mejor sembrado. Lo que él y Williamson han logrado tan temprano en sus carreras es materia de crecientes leyendas.

