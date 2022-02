La noche sigue como el escenario predilecto de haitianas pedigüeñas

Bajo la noche oscura y con menores en brazos, se ha vuelto casi costumbre observar a mujeres haitianas pedir, en las vías neurálgicas del polígono central.

A altas horas de la noche, esas mujeres pululan entre las filas de vehículos, que se detienen a esperas de que el semáforo dé luz verde y continúen su recorrido. Estas ciudadanas sin aparente temor alguno tocan la ventana de todo tipo de automóvil y apelan a la caridad para recibir unas monedas a cambio.

De no obtener una respuesta positiva a su petición se retiran y van en dirección hacia otro vehículo.

Algunas de ellas, suelen sentarse junto a su aparente hija o hijo a orillas de las isletas que dividen las avenidas.

Esa acción suele sorprender a algunos de los usuarios de las vías, ya que con esto no solo ponen en riesgo la vida de los pequeños que cargan, sino también, sus propias vidas.

Esta situación se observa de forma diaria en la avenida Abraham Lincoln casi esquina John F. Kennedy, así como en la Núñez de Cáceres con Sarasota y en esta última con Winston Churchill.

Los niños siempre duermen

Uno de los momentos que más curiosidad genera, al visualizar estas personas que viven de las limosnas que reciben de los demás, es que mayormente los niños que cargan están durmiendo y permanecen así durante las jornadas de trabajo.

Cuando elCaribe conversó con personas que han sido testigos de esta situación, así como asiduos de las principales avenidas en la que se posan estás mujeres estas expresaron diferentes opiniones.

Antonio Avelino, quien labora en una empresa de arquitectura en la avenida Abraham Lincoln, expresó que las autoridades de control migratorio deben tomar cartas sobre este asunto, no tanto por el adulto sino por los infantes involucrados.

Avelino dijo que tiende a salir tarde de su lugar de trabajo por la demanda de su especialidad y que al circular en esa vía observa cómo las mujeres se les acercan a los vehículos sin importar quién va a bordo. “Me rompe el alma ver a esos niños expuestos de esa manera. A muchos de ellos se les ve en los ojos que no saben lo que están pasando. La gente de Migración tienen que actuar rápido porque no es justo que esos niños inocentes tengan que ser mostrados como mercancías o que los usen como un medio para pedir”, deploró Avelino.

En ese sentido, Bartolo Medina, quien reside en Bella Vista, expuso que el Gobierno tiene ubicadas las zonas donde ese tipo de situaciones ocurren, pero que no tienen en agenda su erradicación.“Todos sabemos que no es desde ahora que las haitianas se paran en la calle a pedir con los muchachitos, lo que pasa es que no hay voluntad de los gobiernos, eso no está en agenda. Mientras tanto ellas seguirán vendiendo a los carajitos y exponiéndolos a todo lo inimaginable”, sostuvo.

Niños pululan de día y noche



Los niños pedigüeños haitianos pululan tanto en el día como en la noche. Esto se comprobó en la intersección de la avenida Charles Sumner con Winston Churchill, Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt, Sarasota con Pedro Antonio Bobea, John F. Kennedy con Abraham Lincoln y en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Las edades de estos menores rondan entre los cinco a los 10 años de edad. La mayoría del tiempo suelen vender algunas golosinas, mientras que otros se tiran a los vehículos en busca de limosnas.

Llama la atención de los viandantes, la permanencia de estos menores en las vías hasta altas horas de la noche.

Plan busca rescatar de las calles a niños

El Gobierno presentó recientemente, el Modelo de Intervención para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en Situación de Calle y Movilidad en Espacio Público. Según lo informado, el proyecto se llevará a cabo en tres etapas, que se desarrollarán en el transcurso de este año, con la colaboración de instituciones y actores claves de la red de servicios de apoyo de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Este plan tiene como uno de sus objetivos principales el rescate de las vías públicas tanto a los infantes dominicanos como a aquellos que son extranjeros. La primera dama, Raquel Arbaje, quien funge como presidenta del referido gabinete, destacó la importancia del rol de los medios de comunicación para edificar a la población sobre este plan.