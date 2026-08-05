La OACI prevé que la aviación generará 8,5 billones de dólares al PIB mundial para 2040

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Toronto (Canadá) (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) prevé que el sector de la aviación contribuirá a generar unos 8,5 billones de dólares de Producto Interior Bruto (PIB) mundial y 135 millones de empleos a comienzos de la década de 2040, aunque advirtió que la falta de inversiones amenaza ese potencial económico.

La agencia de Naciones Unidas, con sede en Montreal, señaló este miércoles en un comunicado que el crecimiento de la aviación y su efecto sobre actividades como el comercio y el turismo pueden convertir al sector en uno de los principales motores de la economía mundial durante las próximas décadas.

Sin embargo, la organización calcula que la insuficiente inversión en infraestructuras podría ocasionar pérdidas económicas de hasta 40 billones de dólares debido a las limitaciones de capacidad, la pérdida de conexiones aéreas y de empleos y el menor crecimiento de las economías vinculadas al sector.

El impacto de la aviación en el PIB mundial

La OACI hizo públicas las proyecciones antes de la VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, que reunirá del 16 al 20 noviembre en Montreal a representantes gubernamentales por primera vez desde 2013, para debatir la financiación y el desarrollo de la aviación internacional.

La organización considera que las decisiones adoptadas en la conferencia determinarán si el transporte aéreo puede satisfacer el aumento de la demanda y avanzar hacia su visión para 2050 de proporcionar una mayor conectividad mundial, eliminar las víctimas mortales y cero emisiones netas de carbono en las operaciones de la aviación civil internacional.

La OACI destacó que el informe ‘Global Infrastructure Outlook’ del G20 estima que solo las infraestructuras aeroportuarias necesitarán inversiones por un total de 2,6 billones de dólares hasta 2040.

Llegada al aeropuerto de Almería. EFE/ Carlos Barba

Y advirtió de que, pese a la contribución de la aviación al crecimiento económico, el sector suele quedar excluido de los planes nacionales de inversión, lo que provoca políticas fragmentadas, falta de financiación y oportunidades de desarrollo desaprovechadas.

Por ello, pidió a los gobiernos que integren la aviación en sus estrategias nacionales y coordinen la planificación del transporte aéreo con las políticas de comercio, turismo, desarrollo regional y sostenibilidad.

La situación económica

La OACI considera que las tasas cobradas a aerolíneas y otros usuarios, que hasta ahora han financiado aeropuertos y servicios de navegación aérea, no serán suficientes para afrontar la expansión de las infraestructuras, la descarbonización y la incorporación de nuevas actividades, como los vuelos no tripulados y las operaciones espaciales comerciales.

Fotografía que muestra un avión de la compañía American Air Line en el aeropuerto de La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

La organización recomendó complementar esas tasas con asociaciones público-privadas, préstamos de bancos multilaterales de desarrollo y nuevos instrumentos financieros, entre ellos bonos verdes y bonos para infraestructuras.

También reclamó marcos regulatorios estables, transparencia en la fijación de las tasas y una mejor preparación técnica de los proyectos mediante estudios de viabilidad, análisis de costes y beneficios y modelos de negocio que permitan atraer capital privado.

Un día antes del inicio de la conferencia, el 15 de noviembre, la OACI y el Consejo Internacional de Aeropuertos organizarán el Foro Mundial de Inversores en Infraestructuras de Aviación para reunir a Gobiernos, instituciones financieras y representantes de la industria.

Durante la conferencia, los Estados estudiarán además la creación de una herramienta para ayudar a los gobiernos a identificar proyectos financiables, reducir los riesgos en la planificación y conectar las iniciativas prioritarias con posibles inversores.

FUENTE: EFE