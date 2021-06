La pastora Rossy Guzmán seguirá cumpliendo prisión preventiva en Najayo

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional falló este lunes en contra de la pastora Rossy Guzmán, quien había incoado un recurso con la finalidad de revertir ؘla medida que ordena el cumplimiento de 18 meses de prisión preventiva en la cárcel Najayo Mujeres.

Guzmán está acusada de formar parte del entramado militar-religioso, liderado por el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Benoni Cáceres Silvestre, quien también guarda prisión en Nayajo.

A su salida del tribunal, el abogado de la pastora, Hilario Rodríguez, dijo que presentó todos los documentos que muestran que Rossy Guzmán no representa un peligro de fuga, pero la Corte decidió rechazarla.

“La Corte tomó su decisión, los jueces son soberanos, nosotros entendíamos que doña Rossy no representa ningún peligro de fuga, ella nunca ha tenido informaciones públicas en sus manos, no es funcionaria y por eso nosotros entendíamos no debía aplicarse la medida más gravosa, la prisión preventiva”, expresó el jurista.

Su defensa asegura que “doña Rossy” es inocente ya que, según dijo, no tiene nada que ver con lo que se le imputa.

¿Qué pasará cuando se demuestre que es inocente, quién le pagará esos 18 meses de prisión?, se preguntó.

De su lado, el procurador adjunto a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, expresaron que lo planteado por la pastora “es la posición de ella”.

Además de Adán Cáceres, Tanner Flete y la pastora Rossy, están en la Cárcel de Najayo, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En cuanto al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, guarda la medida de “arresto domiciliario” en una ubicación que el Ministerio Público mantiene bajo estricta confidencialidad.

