Nacionales
ProCompetencia pone en alerta El sector público, investiga cinco posibles casos de conclusión
La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, aseguró que esa entidad lleva a cabo cinco procesos de investigaciones sobre posibles casos de colusión en Compras y Contrataciones Públicas.
Asimismo agregó que actualmente a escala global se ha consolidado como el principal riesgo mundial, ya que las crecientes tensiones económicas y políticas están intensificando las disputas comerciales y dando lugar a sanciones, bloqueos portuarios, restricciones a la exportación de productos estratégicos, cancelación de contratos y controles de capital, según advierte el más reciente Informe sobre Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial.
Fuente: Cachicha
Deja tu comentario