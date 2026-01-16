Nacionales

ProCompetencia pone en alerta El sector público, investiga cinco posibles casos de conclusión

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
12 Se lee en 1 minuto

La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, aseguró que esa entidad lleva a cabo cinco procesos de investigaciones sobre posibles casos de colusión en Compras y Contrataciones Públicas.

Asimismo agregó que actualmente a escala global se ha consolidado como el principal riesgo mundial, ya que las crecientes tensiones económicas y políticas están intensificando las disputas comerciales y dando lugar a sanciones, bloqueos portuarios, restricciones a la exportación de productos estratégicos, cancelación de contratos y controles de capital, según advierte el más reciente Informe sobre Riesgos Globales 2026 del Foro Económico Mundial.

Fuente: Cachicha

Deja tu comentario

Vidal Sepulveda Send an email Hace 1 hora
12 Se lee en 1 minuto

Otros Artículos

Gobierno fortalece verificación de celulares para prevenir fraudes y robos

Hace 50 minutos

Duartianos alertan sobre peligros de reintegrar el país a la Corte IDH

Hace 2 horas

Brito denuncia red de «nanas» y presos que graban a niños y hogares para extorsión y venta en la «deep web»

Hace 2 horas

Reintroducen proyecto de ley para alerta Amber

Hace 3 horas
Botón volver arriba