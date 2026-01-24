La procuradora asegura que continúa activa la investigación por desaparición de Brianna Genao

A 24 días de la desaparición de la niña Brianna Genao, de 3 años de edad, en la comunidad Barrero, municipio Imbert, provincia Puerto Plata, la procuradora general de la República, Yenny Berenice Reynoso, afirmó que las investigaciones continúan de manera activa y que la colaboración internacional se mantiene vigente.

Las declaraciones fueron ofrecidas este sábado, al término de la inauguración de las nuevas instalaciones de la Fiscalía de la provincia La Vega, cuando la magistrada fue abordada por periodistas que consultaron sobre el estado actual del caso, tras el retiro de personal extranjero que había participado en labores de búsqueda en terreno.

Ante la pregunta sobre la ausencia de un informe público acerca de los avances de la investigación, Reynoso explicó que la culminación de una fase operativa no implica el cierre de la cooperación internacional.

«Una cosa es cuando una agencia internacional, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), culmina una diligencia de investigación en terreno, pero el requerimiento que hizo la Procuraduría al FBI se mantiene, y ellos siguen acompañándonos en el proceso de investigación«, expresó.

La procuradora general reiteró que el Ministerio Público está limitado por la normativa procesal en cuanto a la divulgación de información.

«El mismo código manda a que, hasta que no haya un proceso formal, no se puedan revelar los datos de la investigación«, indicó.

No obstante, aseguró que las diligencias no se han detenido. «El equipo que investiga ese caso no ha dejado ni un solo día de investigar ni de hacer diligencias útiles y pertinentes para descubrir la verdad«, señaló.

Caso bajo reserva

Desde la desaparición de la menor, el pasado 31 de diciembre, el Ministerio Público y la Policía Nacional han mantenido bajo reserva los detalles de la investigación, al tiempo que han reiterado que se trata de un caso sensible que requiere un manejo responsable de la información.

Como parte de las acciones realizadas, se activaron mecanismos de cooperación internacional y se emitió una Alerta Amarilla por parte de Interpol para apoyar la localización de la niña.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información concluyente sobre el paradero de Brianna Genao, mientras el proceso investigativo continúa en curso.