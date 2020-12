La prostituta más cara de EE.UU. demanda al estado de Nevada tras perder su trabajo por las restricciones del covid-19

Alice Little, quien hasta principios de año brindó servicios sexuales en el burdel Moonlite BunnyRanch del estado de Nevada y es reconocida como la prostituta más cara de EE.UU., entabló una demanda contra el gobierno de esa entidad territorial con un alegato claro: que desde marzo pasado y debido a disposiciones oficiales ante la pandemia de coronavirus, ha estado perdiendo dinero, según lo reseña Daily Star.

Autopublicitada como “psicóloga, asesora de relaciones y experta en sexo, todo en uno,” la chica dice ganar en promedio cerca de un millón de dolares anuales.

Los prostíbulos legales han permanecido cerrados en Nevada desde el 17 de marzo, pese a la reapertura en la zona de negocios tales como spas y salones de masajes.

Highest-paid sex worker in US sues government for having no work during lockdown https://t.co/clrso78dzk

She's lonely, guys.

— Good Boy (@GoodBoy10204293) December 7, 2020