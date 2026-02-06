Internacionales

La publicación de un video racista contra los Obama fue un «error» de un «empleado», dice la Casa Blanca

La portavoz de Trump había calificado la reacción a la publicación como falsa indignación, pero el video ya fue eliminado

La Casa Blanca afirmó que la publicación en la cuenta de Donald Trump de un video en el que se veía a Barack y Michelle Obama caracterizados como monos fue un error de un «empleado» y que el mensaje ya ha sido borrado.

«Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada«, declaró un funcionario de la Casa Blanca a la AFP. La portavoz de Trump había calificado anteriormente de «falsa indignación» la reacción a este post.

Fuente: Diario Libre

