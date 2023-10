La razón por la que el gobierno no indexa los salarios, según el ministro de Hacienda

Send an email

El ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, aseguró ayer que al gobierno «no le agrada» estar suspendiendo la aplicación anual de leyes que tocan asuntos presupuestarios, como la indexación salarial por inflación para el pago del impuesto sobre la renta (ISR), que no se ejecuta desde el 2017 porque afectaría las recaudaciones fiscales, pero sectores demandan su aplicación.

«Estamos conscientes de la situación», aseguró Vicente en un contexto en el que el presupuesto del 2024 proyecta un déficit de 231,312 millones de pesos y el Estado necesita conseguir ingresos.

«En algún momento eso (la indexación) también tendrá que ser revisado. En algún momento todo esto tiene que ser revisado, por ejemplo, todas estas leyes de asignación presupuestaria habrá que derogarlas, porque no es posible. A mí no me gusta anualmente estar suspendiendo leyes«, dijo.

Al 80 % de los asalariados «no les importa«

Al conversar en el Ministerio de Hacienda con periodistas que cubren temas económicos, Vicente informó que el 80 % del total de trabajadores está exento del impuesto sobre la renta, por lo que no le afecta su pago en cada quincena o mensualidad y, por ende, la indexación de sus tramos de descuentos.

A ese 80 % exento «no le importa un bledo esa medida«, dijo el ministro.

Fuente: Diario Libre