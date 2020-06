La relación entre Vakeró y Heidy Brown se pone color marrón

La relación entre los urbanos Vakeró y Heidy Brown iba a todo color y hasta hicieron una colaboración musical en el tema “Mi loca”. Sin embargo, desde este sábado se ha puesto color marrón luego de que ella le enviara una advertencia legal a su colega.

La exponente urbana se mostró en desacuerdo con las imágenes que de ella se ven en el videoclip de «Mi loca».

Heidy Brown llegó más lejos al enviar un acto de advertencia y/o retractación pública al “Cantante de los Raperos” tras compartir candentes imágenes en el trabajo audiovisual.

+ Acuerdo artístico

De acuerdo a Brown, existe un acuerdo entre ella y Manuel Varet ‘Vakeró” de no usar algunas imágenes explícitas en el video musical que cuenta con la suma de 16 mil reproducciones.

“Buenas noches: quien me conoce sabe que me he manejado muy bajo perfil siempre, pero en esta ocasión tengo que hacer público esto, ya que no hemos recibido ninguna respuesta a la notificación que le hicieron mis abogados al señor Vakeró ya que hizo público el video del tema “Mi loca” sin mi aprobación”, expone en Instagram.

Brown agregó que “habíamos llegado a un acuerdo donde algunas imágenes explícitas no saldrían en dicho video y aun así fue publicado sin mi consentimiento, esperamos que hagas acto de presencia ante esta situación”.

Las dos últimas publicaciones de Vakeró, que se presumen son en respuesta a las declaraciones de Brown, expresa: “Es fácil echar la culpa a la prensa, es fácil echar la culpa a los políticos, pero coño que difícil es echarse la culpa uno mismo”.

Listin Diario