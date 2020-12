La reprimenda del juez Alejandro Vargas al abogado Carlos Salcedo

Durante la queja del magistrado José Alejandro Vargas por lo extenso y agotador que ha resultado el conocimiento de la medida de coerción a los imputados del caso “Operación Antipulpo”, hubo un momento en que éste llamó la atención al abogado Carlos Salcedo, quien encabeza la barra de defensa de Francisco Pagán y de Alexis Medina, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina.

“No doctor, el juez va a dejarlo hablar lo que el juez determine, así que no le dé ordenes al juez doctor, que el juez lo ha dejado filosofar a usted”, le dijo al togado al este aparentemente quejarse ante el pedido del magistrado de que fueran breves al hacer sus exposiciones.

Vargas siguió sus consejos al abogado diciéndole: “Cuando usted quiera estar aquí (en referencia al estrado), entonces participe en un concurso y venga para acá, porque yo participé en un concurso, es decir a mí no me puso fulano de tal, yo me fajé a estudiar, después fui a la Escuela Nacional de la Judicatura y ahora estoy aquí”.