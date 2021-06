La respuesta de Fenabanca tras Lotería Nacional cancelar los sorteos

La Federación Dominicana de Bancas de Lotería (Fenabanca), tratará de forma amigable la decisión tomada por su administrador de la Lotería Nacional de eliminar los sorteos de las bancas privadas y que, de no lograrlo, recurrirá legalmente contra la institución.

Así lo anunció Rubén Jiménez, presidente de Fenabanca quien atribuyó esta decisión a “una confusión sobre lo que es el papel de la Lotería Nacional frente a los dueños de banca de lotería”.

Jiménez dijo que de suspenderse los sorteos estarían en peligro los empleados de las bancas de lotería al quedar sin “materia prima” este sector.

“Es imposible que la materia prima de las bancas de lotería, que es el sorteo de la Lotería Nacional, eso se le quite, no hay forma (…) eso es como que tú me des un plato de comida, me lo cobres y después no me lo des”, dijo tras asegurar que cada banca paga un impuesto por esos sorteos.

“Nosotros pagamos impuesto por esos sorteos (…) pagamos alrededor de 5,000 pesos mensuales por banca, por la realización de ese sorteo, 30,250 (bancas)”, aseguró.

“Vamos a realizar las acciones legales pertinentes para que se mantenga el sorteo de la Lotería Nacional, que es la materia prima de las bancas de lotería”, concluyó Jiménez.

Fuente: https://cdn.com.do/nacionales/la-respuesta-de-fenabanca-tras-loteria-nacional-cancelar-los-sorteos/