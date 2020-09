La respuesta de Zoila Luna a los que critican su encuentro con Abinader

“No, no fui a buscar ningún nombramiento, ni me hicieron ninguna propuesta para trabajar en el gobierno. Acepté la invitación porque quería esa respuesta”, así respondió la veterana comunicadora Zoila Luna a los que criticaron su encuentro con el presidente Luis Abinader, donde fue invitada junto a otros destacados presentadores de televisión dominicanos.

Desde hace varios días el nombre de la también psicóloga acapara titulares luego que la humorista Cheddy García hablara públicamente de su interés de que la dama del buen decir presida la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y de esa forma ponga fin a lo que la humorista denomina “basura tóxica”.

Sin embargo, Zoila dejó claro que no le interesa trabajar para el Estado.

“No me interesa trabajar en el Estado. Tengo un objetivo muy claro en este momento y no pretendo apartarme de él. Las posiciones del Estado no están hechas para mí, o yo no estoy hecha para trabajar en el Estado”, reseñó a través de Twitter.

Sobre el encuentro

El presidente Luis Abinader se reunió este miércoles al mediodía con un importante grupo de comunicadores, con los que intercambió puntos de vista y a los que escuchó de manera atenta, ante la actual coyuntura que vive el país y los esfuerzos que realiza el gobierno para contener la pandemia del COVID-19.

El primer mandatario compartió un ameno almuerzo con los reconocidos comunicadores en el Salón Verde del Palacio Nacional, encuentro que se inició pasada la 1:00 de la tarde.

Abinader fue recibido por los invitados con gran entusiasmo, con los que intercambió cálidos saludos.