La salsa despide a un gigante: Nueva York honra la memoria de Willie Colón con misa en la Catedral de San Patricio

La ciudad de Nueva York rindió este lunes un emotivo homenaje a Willie Colón, una de las figuras más influyentes de la salsa y del movimiento salsero neoyorquino, durante una misa celebrada en la Catedral de San Patricio, en Manhattan. Familiares, amigos, seguidores y compañeros de la industria musical se reunieron para darle el último adiós al legendario músico, fallecido el pasado 21 de febrero a los 75 años.

La ceremonia religiosa se realizó a las 9:30 de la mañana y marcó uno de los momentos más significativos de las despedidas organizadas en honor al artista. Tras la misa, el entierro se llevó a cabo de manera privada, según informó la familia.

Fans y admiradores dieron el último adiós

Un día antes, el público tuvo la oportunidad de despedirse personalmente del músico durante el velatorio celebrado en McMahon, Lyon & Hartnett Funeral Home, en White Plains, donde decenas de seguidores acudieron a rendirle homenaje.

Durante la ceremonia, fotografías, recuerdos y la propia música de Colón sirvieron para evocar su trayectoria artística. La presencia de policías que hicieron guardia durante toda la tarde también formó parte del tributo al artista.

Muchos de los asistentes lo recordaron como una figura monumental de la música latina, y algunos no pudieron contener las lágrimas al despedirse del músico que marcó a generaciones con su obra.

Una despedida soñada en la Catedral de San Patricio

La misa celebrada en la Catedral de San Patricio tuvo un significado especial para la familia, ya que, según revelaron sus hijos, Willie Colón siempre había soñado con que su funeral se realizara en ese templo emblemático de Nueva York.

Durante la ceremonia, Diego Colón, uno de sus cuatro hijos, pronunció el primer elogio fúnebre.

“Dejó una sombra gigantesca”, expresó. “El mundo entero cambió con su música… quienes de verdad lo conocieron cambiaron con su amor”.

Posteriormente tomó la palabra Alejandro Miguel (Nell) Colón, quien recordó el deseo de su padre de ser despedido en ese lugar. “Lo logramos”, dijo ante los asistentes.

Entre recuerdos y anécdotas, también evocó el carácter del músico y su activismo social. Bromeando sobre su compromiso político y su apoyo a las fuerzas del orden, relató que cuando era niño solía decir que su padre era “mitad cantante y mitad policía”.

En un momento íntimo, también mencionó que lo último que Willie Colón comió fue un pequeño trozo de chocolate negro con frambuesa.

“Gracias a ti, todos nos mantenemos más erguidos”, concluyó.

Un mensaje de esperanza en la homilía

La homilía estuvo a cargo del obispo Joseph A. Espaillat, quien recordó la dimensión humana y espiritual del músico. “En realidad aprendí qué era el trombón gracias a él”, bromeó el religioso, antes de destacar el origen del artista.

“Era un hijo de El Bronx, o de Puerto Rico, pero lo más importante es que es un hijo de Dios. Y por eso estamos reunidos aquí hoy”. El obispo añadió que el momento debía ser visto también como una oportunidad para reflexionar sobre la vida y la esperanza.

“Este es un momento muy importante. Espero que todos se vayan hoy con la esperanza de que esto no es el final”, expresó.

1 de 6 | 2 de 6 | 3 de 6 | 4 de 6 | 5 de 6 | 6 de 6 |

Una leyenda de la salsa urbana

Willie Colón fue considerado uno de los arquitectos de la salsa urbana, un movimiento musical que transformó la escena latina desde Nueva York hacia el resto del mundo.

El músico, nominado al Premio Grammy, falleció el 21 de febrero tras enfrentar complicaciones respiratorias. Días antes había sido hospitalizado en el Hospital Presbiteriano de Nueva York en Bronxville.

Aunque la causa exacta de la muerte no fue detallada oficialmente, el mensaje de la familia sobre el funeral incluyó un llamado a apoyar los programas de investigación de la Universidad de Columbia sobre la enfermedad pulmonar intersticial (ILD), lo que sugiere que la condición pudo estar relacionada con esa enfermedad.

Del Bronx al nacimiento de la salsa

Nacido en el Bronx, Nueva York, Colón creció bajo la influencia de su abuela y su tía, quienes lo acercaron desde niño a la música tradicional puertorriqueña y a distintos ritmos latinoamericanos.

Entre los géneros que marcaron su formación musical se encontraban el son cubano, el tango, la música jíbara, la bomba y la plena, sonidos que más adelante integraría en su obra.

Su camino musical comenzó a los 11 años, cuando experimentó con distintos instrumentos: primero la flauta, luego el clarín, posteriormente la trompeta y finalmente el trombón, instrumento que lo convertiría en una figura emblemática de la salsa.

El propio Colón recordó en una entrevista concedida al diario colombiano El Tiempo en 2011 cómo descubrió su pasión por el trombón al escuchar al músico Barry Rogers en la interpretación del tema “Dolores”, de Mon Rivera con Joe Cotto.

“Sonaba como un elefante, un león… un animal. Algo tan diferente que, apenas lo oí, me dije: ‘Yo quiero tocar ese instrumento’”, relató.

La era de Fania Records

A los 17 años, Colón se integró al grupo de artistas que formaban parte del legendario sello Fania Records, creado por Jerry Masucci y Johnny Pacheco.

Desde allí ayudó a construir el sonido que definiría la salsa neoyorquina, un movimiento que luego se expandiría por toda América Latina y el mundo.

Su estilo musical se caracterizó por la fusión de múltiples ritmos, combinando jazz, rock, funk, soul y R&B con la tradición latina del son cubano, el chachachá, el mambo y la guaracha, además de elementos de la música puertorriqueña tradicional.

Reconocimientos y legado musical

La Academia Latina de la Grabación reconoció su impacto en la música al otorgarle en 2004 el Premio a la Excelencia Musical. Tras conocerse su fallecimiento, la institución destacó su legado.

“Su legado transformó la salsa al convertirla en un fenómeno global, estableciendo un sonido y una estética que definieron una época y continúan inspirando a generaciones de artistas”, señaló la academia en una publicación.

Activista social y figura política

Además de su carrera musical, Willie Colón también fue un líder comunitario y activista social.

Participó en diversas organizaciones, entre ellas:

la Asociación de Artes Hispanas

la Comisión Latina sobre el Sida

la Fundación Proinmigrantes de la ONU

la Coalición Arthur Schomburg por un Mejor Nueva York

el Instituto Caucus Congresional Hispano

En 1991 fue reconocido con el Chubb Fellowship de la Universidad de Yale, una distinción política que también han recibido figuras como John F. Kennedy, Jesse Jackson, Ronald Reagan y George Bush.

MIRA TAMBIÉN Instan a la ADP y a sectores del país a incorporarse a proceso de reforma educativa CAASD anuncia 5,000 metros cuadrados asfaltados en el Gran Santo Domingo en el 2026

Experiencia en el gobierno y aspiraciones políticas

En el ámbito público, Colón se desempeñó como asistente especial del alcalde David Dinkins, el primer alcalde afroamericano de Nueva York. Posteriormente también fue asesor del alcalde Michael Bloomberg.

Intentó incursionar directamente en la política electoral, aunque sin éxito. En 1994 perdió las primarias demócratas frente al congresista Eliot Engel, y en 2001 quedó en tercer lugar en las primarias para el cargo de defensor público de Nueva York.

En el plano político también expresó posiciones controvertidas. Apoyó la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2008, pero más tarde declaró que votó por Donald Trump en 2016.

Controversias públicas

A lo largo de su carrera también protagonizó algunas polémicas públicas. Una de las más conocidas fue su disputa legal con el cantante Rubén Blades, relacionada con el concierto “Siembra… 25 años después”, celebrado en Puerto Rico en mayo de 2003.

Asimismo, generó controversia cuando calificó de “podrido” al entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez en una publicación en redes sociales.

Presencia en cine y televisión

Además de la música, Willie Colón también participó en producciones cinematográficas y televisivas. Actuó en las películas “Vigilante”, “The Last Fight” y “It Could Happen to You” (conocida en español como “La lotería del amor”). También apareció en las series “Miami Vice” y la telenovela “Demasiado Corazón”.

Más recientemente, tuvo una aparición en el video musical “NuevaYol”, del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Un accidente que marcó sus últimos años

En 2021, Willie Colón y su esposa Julia sufrieron un grave accidente de tránsito en Carolina del Norte, que dejó al músico con lesiones que pusieron en peligro su vida.

Aunque logró recuperarse, el episodio marcó un momento difícil en su vida personal.

La familia que deja atrás

A Willie Colón le sobreviven su esposa Julia, sus hijos Willie Jr., Diego, Miguel y Antonio, y su sobrino Joe.