La Shakatah inicia gira por Europa

La Shakatah, reconocida en las redes sociales por sus ocurrencias y versatilidad, inició recientemente una gira por Europa de la mano del empresario artístico Junior Arvelo, mejor conocido como JR Music

La gira, que inició el pasado 21 de octubre, se extenderá por unos dos meses, en los que tiene agendada presentaciones en países como España, Alemania, Holanda, Italia y Suiza.

“Me siento muy emocionada con esta primera gira de mi carrera, la teníamos pautada desde antes, pero llegó la pandemia y tuvimos que posponer todo, pero el tiempo de Dios es perfecto y aquí estamos”, sostuvo en una nota de prensa.

Asimismo, dijo que las personas que asistan a las presentaciones, disfrutarán de un show variado lleno de bailes, risas y ahora aderezado con su talento como cantante urbana.

Es que recientemente La Shakatah lanzó al mercado un sensual sencillo de la autoría de Javielito La Tinta y cuyos arreglos corresponden a Babylon El que Produce. Además, cuenta con un colorido video, producido por Ayala Films.

“Realmente el género urbano es mi estilo, pero no me limito, sé que puedo entrar a otros géneros”, expresó La Shakatah.

La novel cantante aprovechó para enviarle un mensaje aquellos que no creyeron en su talento y la criticaron: “Sus comentarios negativos nunca me detuvieron estoy triunfando. Gracias a todos los han estado desde mis inicios y al más grande, papá Dios”.

Fuente: Listin Diario