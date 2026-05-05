La UE advierte del impacto económico de la guerra contra Irán



✨



Leer resumen de esta noticia

Generado con IA · aprox. 37 seg









🎧



Escuchar este artículo

aprox. 6 min



Escuchando artículo… 0:00 / 0:00 ⏸ Pausar

⏹ Detener Analizando noticia con IA…espere un momento ✨ RESUMEN 📄 General

🔵 Punto x Punto

⭐ Lo + destacado



🔊

Escuchar resumen

Resumen generado con IA ·

La guerra con Irán está empujando a la Unión Europea (UE) hacia un escenario de menor crecimiento y mayor inflación debido al encarecimiento de la energía, advirtió este lunes el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, citando los datos del disparo de los precios del petróleo.

Durante una rueda de prensa, el alto cargo admitió que el margen de maniobra del bloque comunitario es «más limitado debido a los mayores niveles de déficit y deuda, a un entorno de tipos de interés más elevadas y a la necesidad urgente de un mayor gasto en defensa». «El aumento de los precios de la energía afecta a todos los actores de la economía europea, tanto a empresas como a familias, y está empujando a la economía de la UE hacia una senda de crecimiento más débil e inflación más alta», declaró Dombrovskis.

En ese contexto, aseveró que el impacto económico general dependerá de la evolución del conflicto, en particular de sus consecuencias para el suministro energético y las infraestructuras.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, sostuvo que hay una tendencia en esa dirección, pero evitó calificar la situación como de estanflación plena. «Estamos en una tendencia estanflacionaria, lo que significa que estamos actualizando nuestras proyecciones de crecimiento a la baja y las de inflación al alza», dijo. «Pero no estamos en modo de estanflación plena en este momento», añadió.

Estas declaraciones se producen después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, indicara la semana pasada que la estanflación es una etiqueta asociada a los años 70 y que no debería usarse para describir la situación actual de la eurozona. «En la década de 1970, la inflación se mantenía a un ritmo sostenido y constante. El desempleo era muy elevado. Existía un marco monetario y fiscal que no tenía nada que ver con el actual. Por lo tanto, no aplicamos el término estanflación, ese término tan llamativo, a las circunstancias actuales», aseguró.

Una crisis más duradera de lo esperado

Por su parte, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, subrayó la incertidumbre de la actual situación. «Realmente necesitamos abrocharnos los cinturones y asumir la posibilidad de que esto continúe y potencialmente empeore mucho«, manifestó. «Probablemente nos esperan más turbulencia», añadió, al afirmar que, incluso en el mejor de los casos, los efectos persistirían «durante semanas y potencialmente meses».

Otros ministros europeos expresaron cautela. El ministro de Finanzas de Eslovenia, Klemen Bostjancic, calificó la estanflación como una «amenaza», pero dijo que aún no se ha llegado a esa situación. «Por eso es otra razón más por la que tenemos que construir suficiente margen fiscal en todos los países», añadió, y argumentó que revertir un proceso así requiere tiempo y medidas.

Según la agencia Bloomberg, los operadores de bonos se están posicionando ante un posible escenario estanflacionario. Los ‘swaps’ vinculados a las fechas de las reuniones de política monetaria apuntan a tres subidas de un cuarto de punto este año, frente a una pequeña probabilidad de recorte antes del inicio de la guerra contra Irán.

Además, el extremo largo de la curva que suele ganar demanda cuando empeora la perspectiva de crecimiento ha tenido un mejor rendimiento que los vencimientos cortos, lo que ha reducido la diferencia entre los tramos de cinco y treinta años a menos de 80 puntos básicos, desde más de 100 en febrero.

Los políticos europeos ya han expresado su preocupación de que el creciente enfrentamiento entre EE.UU. e Irán podría ir más allá del impacto económico y convertirse en una «pesadilla» política para el bloque. Valdis Dombrovskis declaró anteriormente que la crisis, antes considerada transitoria, se perfila como más duradera y ya se extiende a toda la economía. Además, subrayó que la combinación de inflación y desaceleración económica obliga a recortar las previsiones de crecimiento para este año.

El bloqueo del estrecho de Ormuz mantiene los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, lo que dispara los costos energéticos en Europa. En ese contexto, Seamus Boland, presidente del Comité Económico y Social Europeo, señaló que los hogares europeos de ingresos medios y bajos son los más golpeados, ya que el encarecimiento de la energía se traslada a los alimentos, el transporte y la vivienda.

Fuente: RT